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PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

PwC tarafından hazırlanan rapora göre çalışanlar, doğru bir altyapı çalışmasıyla yeni dönemde sanılanın aksine işlerini kaybetmeyecek, üstelik yapay zekanın süreçlere entegrasyonuyla eskisine göre çok daha verimli çalışabilecekler.

PwC: Yapay zeka yeni mesleklerin doğmasına yol açacak

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - PwC tarafından hazırlanan rapora göre çalışanlar, doğru bir altyapı çalışmasıyla yeni dönemde sanılanın aksine işlerini kaybetmeyecek, üstelik yapay zekanın süreçlere entegrasyonuyla eskisine göre çok daha verimli çalışabilecekler.
Yapay zeka alanında uzman bilim adamları, vizyonerler ve danışmanların tecrübelerinden faydalanan danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi PwC, iş dünyasının liderlerinin karar alma sürecini kolaylaştırmak amacıyla Yapay Zeka Öngörüleri 2018 raporunu hazırladı.
Geleceğin iş dünyasına da yön verecek olan yaklaşımla, çalışanların önemi giderek artacak. Kendini tekrarlayan bazı iş türlerinde insana ihtiyaç azalsa da, bu mesleklerin yerini alacak yeni iş kolları sayesinde, yapay zekayla çalışma becerisine sahip çalışanların değeri artacak. Üstelik yapay zekâ entegrasyonuna bağlı olarak mevcut mesleklerdeki beceri ihtiyaçlarının değişimi ile yepyeni çalışma şekilleri ortaya çıkacak.
Rapora ilişkin PwC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Lideri Oktay Aktolun:
“Yapay zeka artık hayatımızda.
“Özellikle bu alandaki ilerlemelerin hızı göz önünde bulundurulduğunda, orta ve uzun vadede etkilerini şimdiden net olarak kestirebilmek kolay değil.
“Sıklıkla yapay zeka ve robotların insanların işlerini ellerinden alacağı gündeme gelse de, bu teknolojilerle ortaya çıkacak fırsatları da göz ardı etmemek gerekiyor.
“Bu nedenle şirketlerin yapay zekayı işleri ve çalışanları açısından tehdit yerine fırsata çevirebilmesi için çok geç olmadan bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi, çalışanlarını ve çalışma ortamlarını yeni teknolojiler ışığında gözden geçirmesi şart” dedi.
PwC’nin Yapay Zeka Öngörüleri 2018 çalışmasına göre, çalışanların;
• Yüzde 78’i; iş yüklerini dengelemeye yardımcı olacaksa bir yapay zeka yöneticisi ile çalışmaya hevesli,
• Yüzde 65’ine göre; yapay zeka çalışanları monoton işlerden kurtaracak,
• Yüzde 64’üne göre; yapay zeka uygulamaları çalışanlara yeni iş fırsatları sunacak,
• Yüze 50’si; bir projeyi daha verimli yönetmesine yardımcı olan bir yapay zeka sistemini kullanmaya istekli.
Yapay Zeka Öngörüleri 2018 araştırmasının verilerine göre:

  1. Yapay zeka önce çalışma ortamını etkileyecek.
  2. Yapay zeka pratik uygulamalara dönüşerek daha fazla işe yaramaya başlayacak.
  3. Yapay zeka veri analizi konusundaki soruları yanıtlamaya yardımcı olacak.
  4. Yapay zekanın ihtiyaç duyacağı yeteneklerin kimler olacağı sorusuna teknik uzmanlar değil işlevsel uzmanlar karar verecek.
  5. Yapay zeka nedeniyle organizasyonlar siber saldırılara daha açık hale gelse de, bu siber savunmalarının güçleneceği anlamına da gelecek.
  6. Yapay zekanın verdiği kararların ardındaki nedenler daha anlaşılır hale gelecek.
  7. Ülkeler yapay zekanın dev araştırma pastasını paylaşmak üzere birbirleriyle yarışacaklar.
  8. Yapay zekanın sorumlu kullanımı ile ilgilenenler sadece teknoloji şirketleri değil, organizasyonların paydaşları da olacak. (İnfografik)
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