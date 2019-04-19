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QNB Finansbank Biber Expo'da TarımKart'ı tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

QNB Finansbank, Mersin’de bu yıl ikincisi düzenlenen Biber Expo'ya katıldı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Mersin'de düzenlenen Biber Expo'da CardFinans TarımKart'ını fuara katılan çiftçilere tanıttı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, fuar 18-20 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

QNB Finansbank, Türkiye'de biber üretiminde Antalya'nın ardından ikinci sırada bulunan Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde gerçekleştirilen fuarda üreticilerle buluştu.

Banka, fuarda özellikle çiftçilere özel avantajlı tarım kredilerini ve yeni ürünleri CardFinans TarımKart’ı tanıttı.Tarım Kart, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Çiftçiler, CardFinans TarımKart'larıyla anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanarak, ödemelerini hasat tarihlerine kadar erteleyebiliyor. Ek olarak, Tarım Kart sahibi çiftçiler 7/24 tüm QNB Finansbank ATM'lerinden 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabilir ve ihtiyaç duydukları her an ATM'den Kredili Mevduat Hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Tüm bunlara ek olarak, aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler SGK & BAĞ-KUR prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebilir; aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihlerinde ödeyebilmekteler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, çiftçilere son 3 yıl içerisinde 6 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirtti.

Çağlar, şunları kaydetti:

"Sadece bu yıl, nisan ayında olmamıza rağmen 600 milyon lira yeni finansman sağladık. QNB Finansbank olarak en büyük hedefimiz çiftçilerimizin üretim yaparken yanlarında olarak onların sorunlarını çözmek. Yaygınlaşan şube ağımız ile beraber çok daha fazla üreticimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. TarımKart'ın yanı sıra çiftçilerimizin hasat zamanlarını da göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyduğu ödeme planları çerçevesinde onlara özel kredi imkanları sunuyoruz Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak 2019 yılında da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz."

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