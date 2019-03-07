QNB Finansbank eurobond ihracına yoğun talep

Bankanın 5,5 yıl vade ile en uzun vadeli yurt dışı tahvil ihracı olan işlemi Citigroup Global Markets Ltd., J.P. Morgan Securities Plc., Mizuho International Plc., QNB Capital Llc., Societe Generale ve Standard Chartered Bank yönetti.

"QNB Finansbank olarak oldukça büyük bir dalgalanma yaşanan 2018 yılını yüksek öz kaynak karlılığı ile kapattık. Başarılı bankacılık operasyonumuz ve ana hissedarımız Qatar National Bank’a (QNB) olan güven, tahvillerimize yoğun talep gelmesini sağladı. Aralık 2018’de gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde de ilk işaretini aldığımız bu olumlu bakış açısı, Türkiye’de bankacılık sektörüne ve uzun vadede istikrarlı bir ekonomik yapıya da duyulan güvenin bir göstergesidir."

Güzeloğlu, QNB Finansbank’ın güçlü finansal yapısı ile fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmaya devam edeceklerini bildirdi.

