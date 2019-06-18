QNB Finansbank Fincube startup'ları yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere bankacılık teknolojileri laboratuvarı olarak kurulan Fincube'un hızlandırma programına seçilen ilk dönem startup'ları yatırımcılar ile buluştu.

QNB Finansbank açıklamasına göre, şubat ayında seçilen 8 startup, hızlandırma programı sonucunda projeleri ile 17 Haziran'da QNB Finansbank Kristal Kule'de düzenlenen Demo Day'de yatırımcılarla bir araya geldi.

Fincube Hızlandırma Programı'na kabul edilen startup'lara ücretsiz ofis, mentorluk, eğitimler, iş ortaklarından özel indirimler ve hibe desteği sağlanarak işlerini hızla büyütmeleri sağlanırken, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve diğer üst düzey yöneticiler birer startup ile eşleşerek aktif mentorluk yaptı. Bu şekilde sturtup’lar ile banka arasında olası iş birliklerinin en üst düzeyde takibi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, bankacılığın değiştiğini belirterek, şunları kaydetti: