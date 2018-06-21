QNB Finansbank JP Morgan'dan ilave finansman sağladı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, JP Morgan'dan 3 yıl vadeli 105 milyon 500 bin dolarlık ilave finansman temin etti.

QNB Finansbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 20 Nisan tarihinde bazı proje finansmanı kredilerini teminat göstererek JP Morgan'dan 3 yıl vadeli, 200 milyon dolarlık bir finansman temin ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu finansmanın vadesi 14 ay uzatılmaktadır. İlave olarak, JP Morgan'dan aynı şartlarda 3 yıl vadeli, 105 milyon 500 bin dolarlık bir finansman daha temin edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

