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"QNB Finansbank KOBİ'leri 1 milyar TL'den fazla maliyetten kurtaracak"

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu: - "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız" - "KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibarıyla 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığıyla çalışmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız." dedi.

QNB Finansbank, KOBİ'leri dijital dönüşüme hazırlama üzere KOBİ e-Dönüşüm Paketi ile başlayan Dijital Köprü Projesi'ni hayata geçirdi.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ile QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın ve QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım katıldıkları basın sohbet toplantısında QNB Finansbank'ın Dijital Köprü Projesi'ni ve projenin ilk adımı olan ücretsiz KOBİ e-Dönüşüm Paketi'ni anlattı.

Güzeloğlu, bu proje ile KOBİ'lerin teknolojik olarak geleceğe hazırlanmalarına yardım etmek için yola çıktıklarını belirtti.

Dijital köprü kapsamında KOBİ'lerin operasyonel ve günlük işlemlerini kolaylaştıracaklarını ifade eden Güzeloğlu, hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform sunacaklarını söyledi.

Güzeloğlu, Dijital Köprü'nün ilk adımı olan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye'den oluşan e-Dönüşüm Paketi'ni ise QNB Finansbank müşterisi olan ya da olacak KOBİ'lere hiçbir koşul aramadan ilk etapta 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunacaklarını dile getirdi.

Banka olarak ciddi bir maliyeti KOBİ'lerin üzerinden alacaklarını belirten Güzeloğlu, "KOBİ'leri 1 milyar liradan fazla bir maliyet yükünden kurtaracağız." dedi.

Temel Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"E-Dönüşüm Paketi ile bankamız müşterisi olan veya olacak KOBİ'ler ilk etapta 2022 yılına kadar e-Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye’de her yıl toplam 100 bin adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabilecekler. Gidişata bakıp bu süreyi uzatabiliriz. QNB eFinans'ın sağlayacağı ürünlerden oluşan bu paket sayesinde KOBİ'ler yılda ortalama 20 bin TL’lik maliyeti de ödemeyecekler."

- "KOBİ'lerin tek yapması gereken bankamızda hesap açması"

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, yayınlanan taslak tebliğe göre tüm e-Fatura mükelleflerinin Ocak 2020'ye kadar e-Arşiv'e geçeceklerini ve e-Defter ile de yeni düzenlemelerle karşılaşacakları anlattı.

Bu tebliğin, yıl sonu e-Dönüşüme yeni geçecek olan 20 bin firmı da dahil edildiğinde toplamda 130 binin üzerinde KOBİ'nin hayatını değiştireceğini belirten Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bu süreçte KOBİ'leri geleceğe hazırlamak amacıyla KOBİ e-Dönüşüm Paketi'ni hayata geçirdik ve tüm finansçılar olarak dijitalleşme sürecinde KOBİ'lere yardımcı olmak üzere hazırız. İştiraklerimizin de e-Dönüşüm sektöründeki gücünü, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) bağımsız alt yapısını ve online hizmet sunabilme özelliklerini de dikkate alarak Türkiye’deki tüm KOBİ’lere e-Dönüşüm’ü ücretsiz ve koşulsuz olarak ulaştırmak üzere yola çıktık. KOBİ'lerimizin tek yapmaları gereken QNB Finansbank'ta bir hesap açmaları.

Dijital Köprü Projesi sürekli olarak kendini yenileyen bir platform olacak, e-Dönüşüm Paketi sadece bir başlangıç. Firmaların hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform oluşturacağız. e-Dönüşüm Paketi ile KOBİ’leri 2020 yılı içerisinde beklenen diğer bir tebliğ değişikliğine; firmaların e-Faturaya geçişte yıl sonu ciro kriterinin 10 milyon TL'den 5 milyon TL'ye düşmesine de hazırlıyoruz. Hayata geçecek tebliğler ile toplamda 250 bine yakın KOBİ’nin dijital bir dönüşümden geçmesi gerekecek. KOBİ’lerin bu desteğimize teveccüh göstereceğine inanıyor, bu doğrultuda 2021 yılı itibariyle 100 bin adet KOBİ ile dijital köprü aracılığı ile çalışmayı hedefliyoruz."

- "Dijitalleşme moda ya da trend değil"

Temel Güzeloğlu, Türkiye'nin güçlü, genç ve yetenekli girişimcilerinin bulunduğu bir ülke olduğunu belirtti. Geçici ekonomik sıkıntıları genele yaymanın doğru olmadığına dikkati çeken Güzeloğlu, "Trend Türkiye'nin gelişeceği yönde. Türkiye ileriye gidecek bir ülke" ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerde sorunlu kredi rasyosunun normal dönemlerde yüzde 3 civarında olduğunu belirten Güzeloğlu, ancak sıkıntılı dönemlerde bunun yüzde 6-7 seviyelerine yükselse de hızlı bir şekilde ortalamalara döndüğünü söyledi.

Güzeloğlu, dijitalleşmenin bir moda ya da trend olmadığını, sanayileşme gibi bir devrim olduğunu dile getirdi.

Dijitalleşmenin herkes için olmazsa olmaz konuların başında geldiğine dikkati çeken Güzeloğlu, şu ana kadar bin müşterinin dijital dönüşüme katıldığını, günlük yüzlü sayılara gelindiğini, ilerleyen günlerde bu sayının 300-400'lü seviyelere yükseleceğini kaydetti.

Güzeloğlu, bankacılık sektöründe kredi hacminde dönem dönem artış ya da azalış yaşansa da kredi artışının devam edeceğini sözlerine ekledi.

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QNB Fiansnbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu

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