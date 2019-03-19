QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı tanıttı

QNB Finansbank, Konya Tarım Fuarı'nda CardFinans TarımKart'ı çiftçilerle buluşturdu. TarımKart'a çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı Birimi tarafından Konya Tarım Fuarı'nda, çiftçilere özel avantajlı tarım kredileri ve yeni ürünleri 6 ay faizsiz dönem avantajlı ve hasatta ödemeli CardFinans TarımKart tanıtıldı.

QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinin çiftçilerin sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Yaygınlaşan şube ağı ile çok daha fazla üreticiye ulaştıklarını anlatan Çağlar, sektöre sağladıkları finansman desteğini ise her geçen gün artırmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Çağlar, TarımKart'ın yanı sıra çiftçilerin ihtiyaç duyduğu ödeme planları ve hasat zamanlarında özel kredi imkanları sunduklarına işaret ederek, "Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak, 2019'da da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.