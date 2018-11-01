QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı, Anadolu'da

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, Aydın'da yer alan Tales Matematik Müzesi'nin materyallerinin örneklerini taşıyan gezici tırı tüm Türkiye'de dolaştırmak üzere proje başlattı. QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu ile çocukları geleceğe hazırlamak felsefesi ile matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiren QNB Finansbank, Aydın'da yer alan Tales Matematik Müzesi'nin materyallerinin örneklerini taşıyan gezici tırı da tüm Türkiye’de dolaştırmak üzere proje başlattı. QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı, ilk 3 durağı olan Denizli, İzmir ve Çanakkale'de şu ana kadar 10 bine yakın çocuğu ağırladı. Bu hafta Artvin ve Erzurum'da olacak gezici tır Şubat 2019'a kadar Trabzon, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri, Adana, Konya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Edirne'yi ziyaret edecek. QNB Finansbank gezici tırın yanı sıra Tales Matematik Müzesi'nin de sponsorluğunu yürütüyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve Tales Matematik Müzesi Kurucusu Alp Ayaydın, Aydın'da müzede çocuklarla eğitim modüllerini deneyimledi.

\ - "Eğitim, sanat, kültür ve kodlama eğitimleri ile yaklaşık 380 bin çocuğun hayatına dokunduk" Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, banka olarak Minik Eller Büyük Hayaller platformu kapsamında birçok kurumsal sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirerek geleceğe hazırlanan çocukların yanlarında olmayı misyon edindiklerini belirtti. QNB Finansbank olarak 2015'ten bu yana eğitim, sanat, kültür ve kodlama eğitimleri ile yaklaşık 380 bin çocuğun hayatına dokunduklarını bildiren Güzeloğlu, "Bugün matematik konusunda çocukların deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olacak bu projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Banka olarak, KSS projelerini, yenilikçi, yaratıcı ve analitik düşünebilen nesiller yetiştirmek ana hedefiyle seçtik. QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici Tırı'nı geleceğe hazırlanırken, daha analitik düşünebilen çocuklara yardımcı olmak amacıyla hayata geçiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu. Güzeloğlu, Anadolu'da 16 ilde, 34 modül ve 5 ayrı atölye çalışmasıyla on binlerce çocukla buluşacak olan gezici tır ile çocuklara, uzay, evren, dünya, yeryüzü ve tabiatın matematik bilimiyle iç içe olduğunu anlatmaya çalışacaklarını aktardı.