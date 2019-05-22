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QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 18:43 | Son Güncelleme

QNB Finansbank, “Minik Eller Büyük Hayaller” sosyal sorumluluk platformu kapsamında oluşturduğu Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ında yer alan matematik modülleriyle, 25-26 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluşacak.  Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje oluşturan QNB Finansbank, matematik dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleyecekleri eğitim modüllerini 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocuklarla buluşturdu.

QNB Finansbank "Tales Matematik Müzesi Gezici TIR"ı

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - QNB Finansbank, “Minik Eller Büyük Hayaller” sosyal sorumluluk platformu kapsamında oluşturduğu Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ında yer alan matematik modülleriyle, 25-26 Mayıs’ta Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek olan Yaratıcı Çocuk Festivali’nde çocuklarla buluşacak.
Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje oluşturan QNB Finansbank, matematik dersinde öğrendiklerini uygulamalı olarak deneyimleyecekleri eğitim modüllerini 2018-2019 eğitim öğretim döneminde çocuklarla buluşturdu. QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda Tales Matematik Müzesi iş birliğiyle hayata geçen gezici TIR, bugüne kadar 80 binden fazla çocukla buluştu.
Festivalde standı ziyaret edecek çocuklar Pascal üçgeni, top piramit, beşgen ayna, perspektif, onluk-yüzlük-binlik düzeneği, Mimar Sinan Köprüsü, Ames Odası ve Da Vinci Köprüsü modüllerinde matematiği deneyimleyerek ve eğlenerek keşfedecek.
QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi Gezici TIR’ı festival sonrası 27 Mayıs QNB Finansbank

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