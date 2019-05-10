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QNB Finansbank ve iştiraklerine 3 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 12:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en geniş kapsamlı iş yeri araştırması olan "Aon Best Employers"da bu yıl farklı sektörlerden 175 şirket değerlendirmeye alındı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ve iştirakleri, Aon Hewitt tarafından düzenlenen "Aon Best Employers"da 3 ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, 50 yılı aşkın süredir dünyanın her yerinde işveren mükemmelliğini ölçümleyen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi AON Hewitt tarafından verilen çalışan bağlılığı ödülleri nde "Best Employer" kategorisinde QNB Finansleasing ödülün sahibi olurken, QNB Finansbank ve IBTECH, çalışan bağlılığı envanteri sonuçları dikkate alınarak "Başarı Ödülü" almaya hak kazandı.

Verilen bilgiye göre, QNB Finansbank bünyesinde 12 yıldır düzenli bir şekilde uygulanan envanterde, bu yıl yaklaşık 11 bin çalışan envantere katıldı, yüzde 87 ile son 12 yılın en yüksek katılımcı sayısına ve bağlılık skoruna ulaşıldı.

11 bankanın karşılaştırmalarının da yayınlandığı rapora göre, hemen her alanda sektörün önünde skorlar elde edildi.

Türkiye'nin en geniş kapsamlı iş yeri araştırması olan "Aon Best Employers"da bu yıl farklı sektörlerden 175 şirket değerlendirmeye alındı. "Best Employer" kategorisi dışında bir önceki yıla kıyasla önemli oranda çalışan bağlılığı skorunda artış görülen şirketler "Başarı Ödülü" almaya hak kazandı.

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Aon Best Employers QNB Finansbank

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