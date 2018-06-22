QNB Finansbank’a EMEA Finance Magazine’den 6 ödül

Elif Varan / İstanbul, 22 Haziran (DHA) - Uluslararası ekonomi ve finans dergisi EMEA Finance’in 2017 yılı Proje Finansman Ödülleri ve Başarı Ödülleri’nde QNB Finansbank, finansman desteği verdiği üç önemli proje ile altı ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank, hem Kredi Temsilcisi hem de Teminat Temsilcisi görevlerini üstlendiği, 75 milyon Euro kredi desteği ile tek Türk ticari banka olarak konsorsiyumda yer aldığı, Bilkent Laboratuvar PPP Projesi ile“Yılın Sağlık Hizmetleri Projesi” ve “Yılın Sosyal Kalkınma Projesi” kategorilerinde iki dalda ödüle layık görüldü.

QNB Finansbank’ın finansmanında tek başına rol aldığı Rönesans İnşaat tarafından inşa edilen Piazza AVM Projesi ise “Yılın Karma AVM Proje” ödülünü aldı.

QNB Finansbank ayrıca Türkiye’nin en önemli otoyol projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu Asya ve Avrupa Kesimi Projeleri’nin finansmanını sağlayan bankalar arasında yer alarak, “Yılın Sendikasyon Kredisi”, “Yılın Otoyol Projesi”, “Avrupa ve Ortadoğu / Afrika’da Yılın Proje Finansman Proje” ödüllerine de layık görüldü.

