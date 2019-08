QNB Finansbank'ın Finansal Okuryazarlık projesi devam ediyor

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, çiftçilere, gelir ve giderlerini doğru yöneterek kazançlarını nasıl büyütebilecekleri, finansman ihtiyacının nasıl belirleneceği ve nereden karşılanabileceği, bütçe oluşturma ve bütçe oluşturmanın önemine kadar pek çok konuda eğitimler verildi. Frankfurt Okulu eğitmenleri tarafından finansal bilgilerin yanı sıra tohum seçimi, sertifikalı ürün kullanımı gibi gidilen her bölgeye uygun olarak seçilen sektörel konularda da sunumlar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, doğru zamanda doğru yerde olmayı prensip haline getirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçilerimizin üretim yaparken yanlarında olmanın yanı sıra bu süreçte ihtiyaç duyacakları her alanda onlara destek vermenin önemine inanıyoruz. Bu sebeple, 2016 yılından bu yana her yıl farklı illerimizde çiftçilerimiz ile bir araya gelerek finansal araçların verimli kullanılması, gelir-gider yönetimi ve tasarrufların değerlendirilmesi konularda eğitimler düzenliyoruz. Ayrıca yaygınlaşan şube ağımız ile beraber çok daha fazla üreticimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Tarım Kart’ın yanı sıra çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu ödeme planları ve hasat zamanlarını da göz önünde bulundurarak onlara özel kredi imkanları sunuyoruz. CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak, üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz."