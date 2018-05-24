QNB Finansbank’ın KOBİ kredisiyle iki bayram arası taksit ödeme

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, nakit ihtiyacı olan esnaf ve KOBİ'lere Ramazan Bayramı'na özel bayram kredisi sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve KOBİ'ler bayram kredisini kullanıyor, ödemeye 3 ay sonra başlıyor.

75 bin liraya kadar, 48 aya varan vade ve avantajlı faiz oranlarıyla sunulan bayram kredisi ile esnaf ve KOBİ'lere QNB Finansbank'ın desteği devam ediyor.Üç ay erteleme seçeneği sunulan kampanyada, kredi kullanacaklar, ödemelerine eylül ayında başlayabilecekler.

Üç ay geri ödemesiz bayram kredisinden yararlanmak isteyen esnaf ve KOBİLER QNB Finansbank şubelerine başvurabiliyor ya da 0850 222 1 900 Kobi Rahat hattını arayabiliyor

