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QNB Finansbank’ta İnsan Kaynaklarına yeni direktör

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

QNB Finansbank'ta İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Cenk Akıncılar getirildi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank'ta İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Cenk Akıncılar getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank'ta daha önce, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri ve Gelir Yönetimi, Özlük ve Sistemsel Yetki Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yapan Akıncılar, Temmuz 2018 itibarıyla bankanın İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

2003 Mayıs ayında QNB Finansbank ailesine katılan Cenk Akıncılar, kurum içerisinde İnsan Kaynakları İşe Alım Müdür Yardımcısı, Sistem Geliştirme ve Projeler Müdür Yardımcısı, Organizasyonel Gelişim, Performans, Stratejik Raporlama ve Gelir Yönetimi Birim Yöneticiliği, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri ve Gelir Yönetimi, Özlük ve Sistemsel Yetki Yönetimi Birim Yöneticiliği görevlerinde bulundu.

1973 doğumlu Akıncılar, 1996 yılında Eskişehir Anadolu/Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası kısa süre Matematik Öğretmenliği deneyimi oldu. İnsan kaynakları alanındaki kariyerine 1998 - 2003 yılları arasında Pamukbank İnsan Kaynakları Ücret ve Endüstri İlişkilerinden Sorumlu Uzman olarak başlayan Cenk Akıncılar, kariyerini 2003 yılından bu yana QNB Finansbank'ta sürdürüyor.

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