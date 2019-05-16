QNB Finansbank’tan enflasyona endeksli uzun vadeli lira mevduatı

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - QNB Finansbank uzun vadeli yatırım yapmak ve tasarruflarına enflasyonun üzerinde faiz getirisi isteyen müşteriler için Enflasyona Endeksli Değişken Faizli TL Vadeli Mevduat Hesabı’nı piyasaya sürdü.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, "Enflasyona Endeksli Değişken Faizli TL Vadeli Mevduat Hesabı"na uygulanacak faiz oranı belirlenirken Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki yıllık artışın üzerine bankaca belirlenen marj oranı eklenerek elde edilecek oran ile hesap açılışında taahhüt edilen faiz oranının karşılaştırılacağı ve büyük olan oranın müşterilerin vadeli hesabına uygulanacağı belirtildi. Ayrıca hesapların bir yıldan uzun vadeler ile açılarak, tasarruf sahiplerinin birikimlerinin enflasyona karşı korunacağı vurgulandı.

