QNB Finansbank’tan ihracatçılara dış ticaret paketi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, cazip faiz oranlarından avantajlı kur ayrıcalığına, dijital dış ticaret hizmetlerinden e-Fatura paketi kampanyalarına kadar pek çok özel hizmet sunuyor.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre banka Türkiye ekonomisinin can damarı olan ihracatçıları, sunduğu yeni dış ticaret paketiyle desteklemeye devam ediyor.

Banka ihracatçılara özel sunduğu paket kapsamında firmalar, tüm ihracat alış işlemlerinde özel kur avantajından ve cazip faiz oranlarıyla ihracatın finansmanı için döviz kredisi kullanım imkânından yararlanabiliyor. Ayrıca ihracatçılara özel paketlerden satın alan ihracatçılar, bir yıl boyunca paket dahilindeki ürünler için ekstra ücret ödemedikleri gibi sınırsız sayıda işlem gerçekleştirebiliyorlar.

QNB Finansbank, bu kapsamda ihracatçılara, dünyanın her yerinden işlemlerini "Self Servis Dış Ticaret Menüsü" ile banka internet şubesi üzerinden takip ve kontrol edebilmesini sağlıyor. e-Fatura mükellefi olanlar için eFinans’ın ihracatçılara özel sunduğu e-Fatura paket kampanyasından yararlanabilme, ödeme ve tahsilat platformu "Finans Yıldızı" aracılığıyla da TL cinsinden transferlerde masrafsızlık imkânı sunuyor.