FİNANS

Quick Sigorta, 8. Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'nin ana sponsoru

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 17:02 | Son Güncelleme

Quick Sigorta, 2-5 Ağustos 2018 tarihlerinde sekizincisi gerçekleştirilecek Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'ne ana sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın ana sponsorluğunu üstlendiği 8. Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali, 2-5 Ağustos 2018 tarihlerinde Cunda Adası'nda gerçekleştirilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Sigorta, alanında düzenlenen en önemi festivallerden olan Uluslararası Balıkesir Motosiklet Festivali'nin bu yıl ana sponsorluğunu üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, faaliyete geçtikleri ilk günden itibaren motosiklet kullanıcılarına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Oldukça kapsamlı ve uygun fiyata piyasaya sunduğumuz trafik sigortası motosiklet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Ticari anlamda bu yaklaşımımızın yanında motosikletlerin trafikte fark edilmesi için açık hava reklamları uyguladık. Her fırsatta motosiklet kullanıcılarına destek veriyoruz. Bu yıl sekizincisi düzenlenen Balıkesir Uluslararası Motosiklet Festivali’ne ana sponsor olarak katkılarımızı sürdürüyoruz. Festival boyunca geniş bir ekiple Cunda’da olacağız ve ürünlerimizi, sosyal sorumluluk projelerimizi anlatacağız. Aynı zamanda motosiklet sürücülerine sürpriz etkinliklerimiz ve hediyelerimiz olacak."

10 Riders Balıkesir Motosiklet Kulübü Başkanı ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar ise hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Balıkesir Motosiklet Festivali Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden birisi. Bu yıl sekizinci kez düzenliyoruz. Etkinlik boyunca konserler, yarışmalar, çekilişler ve eğitimler olacak. Sponsor firmaların etkinlikleri olacak. Festivalimize ilgi gösteren ve bu yıl ana sponsor olan Quick Sigorta'ya ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Motosiklet alanında yaptıkları çalışmaları keyifle takip ediyorduk. Bu türde katkılarının artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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