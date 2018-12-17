FİNANS

Quick Sigorta acentelerine Kefalet Sigortası anlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

Maher Holding Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen: - "Enerji, eğitim ve inşaat alanında yatırımları olan Maher Holding, aynı zamanda banka dışı finans alanında büyüyecek" - "Quick Sigorta'dan bağımsız olarak faaliyet gösterecek olan Turkland Sigorta, yakın bir zamanda yepyeni bir yapılanma ile karşınızda olacak" - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "Tacirlerimiz, KOBİ'lerimiz Anadolu'da sadece bankalara mahkum durumda olmayacak"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta üst yönetiminin Gaziantep'te gerçekleştirdiği toplantıda, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren 100'ü aşkın Quick Sigorta acentesine, banka teminat mektubu yerine kullanılabilecek Quick Kefalet Sigortası anlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, acentelerin büyük ilgi gösterdiği toplantıda, Kefalet Sigortası başta olmak üzere şirketin yeni sigorta ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, sigortacılık alanına Quick Sigorta markası ile girdiklerini, geçtiğimiz aylarda Turkland Sigorta'yı da holding bünyesine kattıklarını ve Quick Sigorta'nın kısa sürede büyük bir başarı yakaladığını belirtti.

Uluçeçen, şunları kaydetti:

"Dijital bir anlayış çerçevesinde çalışan ve bin 600 acentesi olan Quick Sigorta, 1,5 yıl içinde 2,5 milyon poliçeyi aşan bir performans gösterdi. Bu başarının en önemli kahramanı da siz acentelerimizsiniz. Sizlerin desteği ile bu başarıyı yakaladık. Quick Sigorta'dan bağımsız olarak faaliyet gösterecek olan Turkland Sigorta ise yakın bir zamanda yepyeni bir yapılanma ile karşınızda olacak. Enerji, eğitim ve inşaat alanında yatırımları olan Maher Holding, aynı zamanda banka dışı finans alanında büyüyecek. Grubumuz, teknoloji alanında da yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Finans alanında sürekli yeni ürün ve yatırımlarla büyüyeceğiz. Kredi skorlama şirketinin yatırımlarını tamamlamak üzereyiz. Nihai hedefimiz, reyting yani derecelendirme şirketi..."

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- "Şirketimiz, kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa Anadolu'nun emrine sundu"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak kamu ve özel ihalelere girecek ya da sözleşmeden doğan borcunu kefillendirecek şirketlere banka teminat mektubu yerine geçecek Kefalet Sigortası hizmetini sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yaşar, Quick Sigorta'nın teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa Anadolu'nun emrine sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizim tacirlerimiz, KOBİ'lerimiz Anadolu'da sadece bankalara mahkum durumda olmayacak. Kefalet senedini de alarak hem ihalelerinde hem de sözleşmelerinde banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senedini kullanabilecek. Yerli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bu ürünü piyasaya sunduk. KOBİ'lerin, tacirlerin bankalardaki kredilerini nakdi kredi olarak kullanabilmeleri için çalışıyoruz.

İş adamlarımız, bankalardaki kredi limitleriyle iş makinesi alabilsinler, istihdam oluştursunlar, yatırımlara sevk etsinler ama gayrinakdi olarak kullandıkları teminat mektuplarını da gelsinler, bizden alsınlar. Uygun koşullarla ve onlarla ihalelere girsinler. Yani onlar işlerini yapsınlar, biz onlara kefil olalım. Hem Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan hem de yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bir ürünü piyasaya sunduk."

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- "Kefalet Sigortası, sektörde büyük heyecan yarattı"

Reel ekonomiye, tacirlere, KOBİ'lere gerçek manada katkı sağlayacak kredi ürününü piyasaya sunduklarını, dolayısıyla piyasaya yeni bir kredi limiti tahsis ettiklerini belirten Yaşar, geçen aylarda piyasaya sunulan Kefalet Sigortası'nın sektörde büyük heyecan yarattığını, bankaların verdiği teminat mektubu yerine geçen bu ürünü, yatırım yapmak isteyen insanların kullanımına sunduklarını bildirdi.

Yaşar, "Bankalar, sigorta ürünlerini satarak sigortacılık alanında faaliyet gösteriyordu. Şimdi ise bizim acentelerimiz, bankacılık alanında faaliyet gösterecek. Bu ürün, aynı zamanda acentelerimiz için daha fazla müşteriye ulaşmak için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Yaşar, geçen ay Q PORT başta olmak üzere Quick Sigorta Dijital iklimini oluşturan uygulamalarının, 133 ülkeden 4 bin 700 şirketin katıldığı yarışmada Avrupa birincisi seçildiğini bildirdi.

Quick Sigorta Acenteler Direktörü Halil Alaeddinoğlu ise dijital altyapı sayesinde sadece poliçe ve prim üretimi değil, farklı alanlarda da büyük işlere imza attıklarını belirterek, 1,5 yıl içinde 7 bin acente başvurusu aldıklarını ve bin 600 acente kuruluşu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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