Quick Sigorta acentelerine Kefalet Sigortası anlatıldı

"Dijital bir anlayış çerçevesinde çalışan ve bin 600 acentesi olan Quick Sigorta, 1,5 yıl içinde 2,5 milyon poliçeyi aşan bir performans gösterdi. Bu başarının en önemli kahramanı da siz acentelerimizsiniz. Sizlerin desteği ile bu başarıyı yakaladık. Quick Sigorta'dan bağımsız olarak faaliyet gösterecek olan Turkland Sigorta ise yakın bir zamanda yepyeni bir yapılanma ile karşınızda olacak. Enerji, eğitim ve inşaat alanında yatırımları olan Maher Holding, aynı zamanda banka dışı finans alanında büyüyecek. Grubumuz, teknoloji alanında da yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Finans alanında sürekli yeni ürün ve yatırımlarla büyüyeceğiz. Kredi skorlama şirketinin yatırımlarını tamamlamak üzereyiz. Nihai hedefimiz, reyting yani derecelendirme şirketi..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, sigortacılık alanına Quick Sigorta markası ile girdiklerini, geçtiğimiz aylarda Turkland Sigorta'yı da holding bünyesine kattıklarını ve Quick Sigorta'nın kısa sürede büyük bir başarı yakaladığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, acentelerin büyük ilgi gösterdiği toplantıda, Kefalet Sigortası başta olmak üzere şirketin yeni sigorta ve ürünleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

\

- "Şirketimiz, kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa Anadolu'nun emrine sundu"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar da yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak kamu ve özel ihalelere girecek ya da sözleşmeden doğan borcunu kefillendirecek şirketlere banka teminat mektubu yerine geçecek Kefalet Sigortası hizmetini sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yaşar, Quick Sigorta'nın teminat mektubu yerine geçen kefalet sigortalarını Türkiye'de ilk defa Anadolu'nun emrine sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bizim tacirlerimiz, KOBİ'lerimiz Anadolu'da sadece bankalara mahkum durumda olmayacak. Kefalet senedini de alarak hem ihalelerinde hem de sözleşmelerinde banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senedini kullanabilecek. Yerli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bu ürünü piyasaya sunduk. KOBİ'lerin, tacirlerin bankalardaki kredilerini nakdi kredi olarak kullanabilmeleri için çalışıyoruz.

İş adamlarımız, bankalardaki kredi limitleriyle iş makinesi alabilsinler, istihdam oluştursunlar, yatırımlara sevk etsinler ama gayrinakdi olarak kullandıkları teminat mektuplarını da gelsinler, bizden alsınlar. Uygun koşullarla ve onlarla ihalelere girsinler. Yani onlar işlerini yapsınlar, biz onlara kefil olalım. Hem Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan hem de yerli ve milli bir sigorta şirketi olarak ülkemize borcumuz olan bir ürünü piyasaya sunduk."