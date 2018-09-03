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Quick Sigorta Avrupa finalisti

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Quick Sigorta, "Dijital Sigortacılık Ödülleri" yarışmasında Avrupa'da finale kalan 4 şirket arasında yer aldı - Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "Henüz 1 yaşında olan bir şirket için bunlar büyük başarılar... Final değerlendirmesinde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, "Dijital Sigortacılık Ödülleri" yarışmasında Avrupa'da finale kalan 4 şirket arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük dijital sigortacılık platformu "The Digital Insurer" tarafından düzenlenen "Dünya Dijital Sigortacılık Ödülleri" yarışmasında Quick Sigorta, Avrupa'da finale kalan 4 şirketten biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, dijital sigortacılık kavramını tüm iş süreçlerine yansıttıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dijital sigortacılık sadece online satış anlamına gelmiyor. İş süreçlerini hızlandırmak, kullanıcı dostu süreçler hazırlamak, işlevsel ve kullanıma yönelik yazılım ve teknoloji kullanımı gibi sayısız yaklaşımı bir arada yürütmeniz gerekiyor. Bunların dışında bu yaklaşımı paydaşlara, tüketicilere samimi bir iletişim tarzı ile anlatmanız gerekiyor. Bu anlamda sosyal medya ve dijital platformları ne kadar etkin kullandığımızı tüm sektör görüyor. Söz konusu yarışmada Avrupa finalistleri arasında olmak güzel. Henüz 1 yaşında olan bir şirket için bunlar büyük başarılar... Avrupa bölgesinin diğer finalistleri ise Almanya’dan Allianz, İngiltere’den Optalix ve Polonya’dan PZU. Final değerlendirmesinde de iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

Livefest 2018 bünyesinde dijital sigortacılık alanında faaliyet gösteren binlerce şirket, dijital bir ortamda ürünlerini ve çalışmalarını sergileyecek, ilgili kişi ve taraflarla dijital bir ortamda bir araya gelecek. Fuar havasında gerçekleşecek etkinlikte finale kalan şirketler, dijital stantlarını ziyaret eden misafirlerle iletişime geçerek kendilerini ve ürünlerini anlatacak. Bu süreçte en yüksek beğeniyi toplayan şirket ilan edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Dijital Sigortacılık Ödülleri Quick Sigorta The Digital Insurer

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