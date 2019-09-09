FİNANS

Quick Sigorta, Darüşşafakalı çocuklar için kolları sıvadı

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Firma, dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever'in Darüşşafakalı çocukların eğitimine katkı sağlamak için sahne alacağı organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenecek

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta, dünyaca ünlü Piyanist Odelia Sever'in Darüşşafakalı çocukların eğitimine katkı sağlamak sahne alacağı ve #iyilikresitali olarak isimlendirilen konserinin ana sponsorluğunu yapacak.
Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Howden Group’un tüm dünyada düzenlediği sosyal sorumluluk projesinin Türkiye ayağını oluşturan Odelia Sever konseri 12 Eylül Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek. Sever'in piyano çalıp, dans ederek parçalar seslendireceği konserin gelirleri bu kez Darüşşafaka'da okuyan babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, 927 yetenekli öğrencinin eğitimi için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak. Kurulduğu günden bu yana yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Quick Sigorta ise organizasyonun ana sponsorluğunu üstlenecek.
İngiltere merkezli Hyperion Insurance Group’un 1994’ten beri sigorta brokerlik kolu olan Howden, 90'ın üzerinde ülkede 10 binden fazla çalışanla faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirketin 25'inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen organizasyonun üçünc ü durağı Türkiye. Kariyeri boyunca Zarastro Trio, Amadeud Quartet ve Arjantinli bir tango beşlisi olan Tangobar gibi birçok müzik grubuyla çalışan Piyanist Odelia Sever; #iyilikresitali kapsamında Hindistan ve İspanya’dan sonra Türkiye’ye gelmiş olacak. Dünya çapında düzenlenen bu organizasyonların belirlenen kurumlara toplamda 1 milyon dolarlık bağış toplaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Howden Quick Sigorta

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