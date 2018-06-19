FİNANS

Quick Sigorta'dan zeyil işlemleri için yeni sistem

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 16:09 | Son Güncelleme

Quick Sigorta müşterileri, artık poliçe zeyillerini kendisi yapabilecek - Quick Sigorta Genel Müdürü Yaşar: - "Yoğun olan işlemlerden birisi zeyil. Yeni sistemle artık son derece hızlı ve rahat şekilde bu işlem yapılabilecek"

İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın geliştirdiği yeni sistemle sigortalılar, kendi poliçe zeyillerini kolayca yapabilecek.

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirilen sistemle sigortalıların kendi poliçe zeyillerini (araç satış, iptal, plaka değişikliği) yapması artık çok kolay olacak. Zeyiller, web üzerinden ve sesli yanıt (IVR) sistemiyle yapılacak.

Araç satışı nedeniyle poliçe iptali zeyili işleminde; aracın resmi olarak satışı yapıldıysa ve noterden alınan araç satış sözleşmesi sigortalının elindeyse, poliçe numarası ya da plaka numarası ile noter sözleşme tarihi (satış tarihi) bilgilerini kullanarak iki adımda zeyili düzenlemek artık mümkün olacak.

Poliçe plaka değişikliği zeyili işleminde ise aracın yeni tescil belgesi sigortalının elindeyse poliçe numarası ve tescil belge seri numarası bilgilerini kullanarak iki adımda zeyili düzenlemek mümkün.

Girilen bilgilerle Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki bilgiler eşleşmediği durumlarda ise sistem, satış sözleşmesinin yüklenmesini isteyecek. Bu sürecin ardından şirketin teknik operasyon birimine bir e-posta düşecek ve işlem operasyon birimi tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu zeyil işlemleri, telefon üzerinden, IVR sesli yanıt sistemine bilgilerin tuşlanarak girişiyle de yapılabileceği gibi bin 250’yi aşkın Quick Sigorta acentesi aracılığıyla da yapılabiliyor.

\

- "Yeni uygulamamız ile bu ihtiyacı karşılamış olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, birçok iş sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Özellikle yoğun olan işlemlerden birisi zeyil. Yeni sistemle artık son derece hızlı ve rahat şekilde bu işlem yapılabilecek. Müşterilerimiz ve acentelerimiz bu işlemi rahatlıkla gerçekleştirebilir. Özellikle araç alım-satım işlemlerinde bu işlemin hızlı şekilde yapılması ihtiyacı doğuyor. Yeni uygulamamız ile bu ihtiyacı karşılamış olduk." ifadelerini kullandı.

PARTNER'Pilates yaptım ve amacıma ulaştım''Pilates yaptım ve amacıma ulaştım'
DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar EdinSürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Quick Sigorta zeyil işlemleri

En Çok Okunan Haberler

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.