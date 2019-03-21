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Quick Sigortanın alacak ve kredi kefalet sigortası anlatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 17:01 | Son Güncelleme

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar: - "Kefalet sigortalarını, Türkiye'de ilk defa hizmete sunduk" - "Şimdi biz bir sigorta şirketi olarak tabii ki nakit kredi veremeyiz ama ne yapabiliriz kefalet sigortaları kapsamında kefalet senedi düzenleyebiliriz. Bu da teminat mektubuyla birebir aynı özelliği taşıyan ve kamu ihale kurumunun da kabul ettiği mektuplardır"

Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, kefalet sigortalarını, Türkiye'de ilk defa hizmete sunduklarını söyledi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliğinde Hatay Erol Bilecik Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Alacak Sigortası ve Kredi Kefalet Sigortası" başlıklı panelde konuşan Yaşar, kefalet sigortaları hakkında bilgi verdi.

Yaşar, şöyle devam etti:

"Nedir bu kefalet sigortası? Biliyorsunuz, şimdi bankalarda iki tip kredi var bir, nakit olarak kullandırdıkları krediler var, bir de gayri nakdi kredi dediğimiz aslında teminat mektupları başta olmak üzere bir takım kefaletleri içeren sigortalar. Dolayısıyla size, firmalara bir limit tahsis ediyor bankalar, bu limitlerin içerisinde ne oluyor? Diyor ki 'ben sana 2 milyon liraya limit veriyorum, sen bunu ister nakit kredi olarak kullanırsın, ister teminat mektubu olarak kullanabilirsin'.

Şimdi biz bir sigorta şirketi olarak tabii ki nakit kredi veremeyiz ama ne yapabiliriz kefalet sigortaları kapsamında kefalet senedi düzenleyebiliriz. Bu da teminat mektubuyla birebir aynı özelliği taşıyan ve kamu ihale kurumunun da kabul ettiği mektuplardır. Dolasıyla biz dedik ki tacirlerimize 'biz sana teminat mektubu yerine aynı özellikleri taşıyan kefalet senedini verelim'. Dolayısıyla senin banka limitlerin nakit kredi kullanabilecek hale gelsin. Sen o zaman ne yapacaksın, benden kullanacaksın kefalet senedini, limitlerini öldürmeyeceksin."

Kullanılmayan banka limitler sayesinde firmaların yeni makineler alabileceğini, yeni istihdamlar yaratabileceğini ifade eden Yaşar, dolayısıyla ekonomiye bir kaldıraç etkisi yaratacaklarını dile getirdi.

Yaşar, şu ana kadar 2 bin 500'e ulaşan iş adamlarına bu kapsamda mektup tesis ettiklerini vurguladı.

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Hatay Quick Sigorta

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