"Rakamlar bize sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor"

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz." dedi.

Kaan, MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 30. yılına girdiğini söyledi.

Bu süreçte her türlü fırtınaya ve sarsıntılara rağmen yalnız kalmadıklarını vurgulayan Kaan, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere de kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz. Biz meselemiz Türkiye olsun diyoruz. Meselesi Türkiye olan, ülkemizin istikbali için çalışan herkesle yan yana duracağız. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 23 Haziran'da bir kez daha sandığa gidileceğini anımsatan Kaan, alınan kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduklarını aktardı.