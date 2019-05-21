FİNANS

"Rakamlar bize sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 23:29 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz"

İZMİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz." dedi.

Kaan, MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından İzmir'de bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın 30. yılına girdiğini söyledi.

Bu süreçte her türlü fırtınaya ve sarsıntılara rağmen yalnız kalmadıklarını vurgulayan Kaan, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere de kararlılıkla hep beraber yürüyeceğiz. Biz meselemiz Türkiye olsun diyoruz. Meselesi Türkiye olan, ülkemizin istikbali için çalışan herkesle yan yana duracağız. MÜSİAD demek memleket sevdası demektir." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu kararı doğrultusunda yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için 23 Haziran'da bir kez daha sandığa gidileceğini anımsatan Kaan, alınan kararı, kamuoyu iradesinin sandığa şüphesiz yansıması açısından vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduklarını aktardı.

İş dünyası olarak en büyük temennilerinin seçimleri geride bırakarak, belirsizliğin ortadan kalktığı bir sürece girmek olduğunu dile getiren Kaan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yeniden büyüme dönemlerini yakalaması için elimizden geldiğince çalışacağız. Kalıcı ve uzun vadeli çok yönlü bir yapısal değişimi bir an önce hayata geçirmek adına MÜSİAD olarak biz her zaman elimizi taşın altına koyacağız. Bu süreçte en büyük katkıyı veren kurum olacağız. Piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz."

Hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak olduğunu belirten Kaan, bunun için daha çok çalışacaklarını ve gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Programa, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmezATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman kaan iftar Müsiad toplantı

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

10 bin kişi işe alınacak

10 bin kişi işe alınacak

Milyonların gözü bu haberde!

Milyonların gözü bu haberde!

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Ünlü şefin restoran zinciri iflas etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.