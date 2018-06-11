"Rakamlar, ekonominin çarklarının döndüğünü gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, büyüme rakamlarının, ekonominin çarklarının döndüğünü gösterdiğini bildirdi.
Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
"Büyüme rakamlarının bu dönem için de yüzde 7,4 olarak gerçekleşmesi ve özellikle açıklanan verilerin sanayi sektörünün inşaat sektöründen fazla büyüdüğünü göstermesi, iş dünyası tarafından olumlu karşılanmıştır" ifadesini kullanan Doğan, büyüme rakamlarının ekonominin çarklarının döndüğünü gösterdiğini kaydetti.
Doğan, devlet tarafından uygulanan teşvik politikalarının sahada karşılığını bulduğunu belirterek, "Mevcut durumda harcamaya dayalı olarak enflasyonda bir miktar artış gözlenebilir. Ancak seçim sonrası artacak güven ortamında sanayileşmenin daha da hız kazanacağını değerlendiriyoruz. Güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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- "Seçim sonrası dönemde piyasalar daha da rahatlayacak"
Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı da sahip olduğu siyasi istikrar ve uyguladığı sosyoekonomik politikalarla Türkiye'nin, beklentilerin üzerine çıkarak 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlattı.
Türkiye'nin AB ülkelerinden daha hızlı bir büyüme performansı sergilemesinin oldukça memnun edici olduğunu belirten Kabadayı, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl rekora imza atan gayrimenkul sektörünün böylesi bir büyüme hamlesi içinde yüzde 6,9 oranında büyümüş olması, sektör olarak kamu kurumlarından oyuncularına kadar tüm bileşenleriyle bir bütün halinde hareket ettiğinin göstergesi anlamına geliyor.
Burada çok ciddi bir başarı var. Bundan sonraki süreçte, ağırlıklı olarak tüketim yoğunluklu bir büyümeden biraz daha farklılaşacak stratejilere odaklanmak başarıyı daha da farklı bir boyuta getirecektir. Önümüzdeki erken seçim sonrası dönemde piyasalar daha da rahatlayacak ve bu durumun yine büyümeye olumlu etkisi yıl geneli içinde görülecektir."
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