"Rakamlar, ekonominin çarklarının döndüğünü gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, büyüme rakamlarının, ekonominin çarklarının döndüğünü gösterdiğini bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

"Büyüme rakamlarının bu dönem için de yüzde 7,4 olarak gerçekleşmesi ve özellikle açıklanan verilerin sanayi sektörünün inşaat sektöründen fazla büyüdüğünü göstermesi, iş dünyası tarafından olumlu karşılanmıştır" ifadesini kullanan Doğan, büyüme rakamlarının ekonominin çarklarının döndüğünü gösterdiğini kaydetti.

Doğan, devlet tarafından uygulanan teşvik politikalarının sahada karşılığını bulduğunu belirterek, "Mevcut durumda harcamaya dayalı olarak enflasyonda bir miktar artış gözlenebilir. Ancak seçim sonrası artacak güven ortamında sanayileşmenin daha da hız kazanacağını değerlendiriyoruz. Güçlü Türkiye ve güçlü ekonomi için üretmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Seçim sonrası dönemde piyasalar daha da rahatlayacak"