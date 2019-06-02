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Ramazan ayında en çok alışveriş sahurda yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2019 12:07 | Son Güncelleme

E-TİCARET Platformu Hepsiburada, Ramazan ayında değişen e-ticaret alışveriş alışkanlıklarını açıkladı.

İSTANBUL, (DHA)- E-TİCARET Platformu Hepsiburada, Ramazan ayında değişen e-ticaret alışveriş alışkanlıklarını açıkladı. Verilere göre, Ramazan ayında en çok alışveriş sahurda yapıldı.

Hepsiburada, Ramazan ayında değişen e-ticaret alışveriş alışkanlıklarını açıkladı. En dikkat çeken değişiklik alışveriş saatinin gündüz saatlerinden gece saatlerine kayması oldu. Sahur saatlerine denk gelen 01.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılan alışverişlerde ciddi oranda artış yaşandığını belirtildi.

Havaların ısınması ve oruç sebebiyle oldukça yorucu olabilen fiziksel alışveriş yapmaktan kaçınan tüketiciler, Ramazan ayında online alışverişi tercih etti. Hepsiburada’nın açıkladığı trend verilerine göre geçen yıl Ramazan ayıyla bu yıl karşılaştırıldığında yüzde 48 daha fazla online alışveriş yapıldığı ortaya çıktı.

EN ÇOK ALIŞVERİŞ YAPAN 30-45 YAŞ GRUBU OLDU

Bir önceki yıla göre e-ticaretten yapılan alışverişlerin 2 kat artığını belirten Hepsiburada yetkilileri, Ramazan döneminde en çok alışveriş yapan yaş grubunun 30-45 yaş aralığında olduğunu açıkladı.
Ramazan ayı boyunca en çok alışveriş yapan şehirlerin başında İstanbul gelirken onu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Konya, Balıkesir, Tekirdağ, Adana, Erzurum ve İçel takip etti.

TEMEL TÜKETİM VE GIDA ÜRÜNLERİNE TALEP ZİRVEDE

Verilere göre, Ramazan döneminde en çok ilgi gören kategorilerin başında; temel tüketim ve gıda, sağlık ve güzellik, anne bebek çocuk, kitap ürünleri, telefon, bilgisayar, mutfak malzemeleri ve giyim geldi. Temel tüketim ve gıda alanında en çok talep gören ürünler sırasıyla çay, türk kahvesi, zeytin, reçel, pekmez, bakliyat, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, Hepsiburada Ramazan erzak kolisi, bebek bezi ve tuvalet kâğıdı oldu.

KATEGORİ ÖZELİNDE EN ÇOK TALEP GÖREN ÜRÜNLER

Trend verilerinde kategori özelinde en çok talep gören ürünler ise şöyle belirlendi:

Telefon kategorisi: Akıllı telefon, akıllı bileklik, taşınabilir hızlı şarj, araç içi telefon tutucu, ekran koruyucu, kulakiçi kulaklar.
Bilgisayar kategorisi: Görüntülü online eğitim, usb bellek, mouse, yazıcı, kartuş
Giyim kategorisi: Erkek t-shirt, erkek çorabı, vücut şekillendirici korse, gömlek, çocuk t-shirt
Kozmetik kategorisi: Bebek güneş kremi, güneş kremi, çatlak bakım jeli, cilt bakım kremleri, erkek parfümü ve maskara
Sağlık ve güzellik kategorisi: Şampuan, saç kurutma makinesi, tıraş makinesi, deodorant, diş fırçası, kolonya
Mutfak malzemeleri: Izgara tava, Türk kahvesi makinesi, su ısıtıcısı, el blenderı, çaydanlık, yumurta pişirme cihazı

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