Ramazan ayında gıda sektöründe fiyat artışına denetim

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı, Ramazan ayını fırsat bilip, gıda ürünlerinin fiyatlarını haklı bir gerekçeye dayanmaksızın artırdığı belirlenenlere yönelik denetim mekanizmasının işletilmesi için 81 ilin Ticaret İl Müdürlükleri'ne yazılı talimat gönderdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, gıda sektörü piyasalarında önemli bir canlılık yaşandığı, bu dönemde gıda ürünlerine olan talebin de önemli ölçüde arttığı belirtildi. Ramazan ayı ve öncesinde gıda sektöründe yaşanan bu hareketliliği fırsat bilen bazı esnaf ve tacirlerin, piyasaya sunduğu gıda ürünlerinin fiyatlarını haklı bir gerekçeye dayanmaksızın artırdığının gözlendiği, bu konuda bakanlığa çeşitli şikayetler ulaştığı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Ramazan ayını ve oruçlu olan vatandaşlarımızın bu durumunu adeta istismar ederek, ticari bir fırsata dönüştürme ve böylece daha fazla kazanç elde etme gayretiyle yürütülen ticari faaliyetler, piyasalardaki istikrarın bozulması, fiyatların suni olarak artması ve vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarının zarar görmesi gibi Ramazan ayının ruhu ile bağdaşmayacak sonuçlar doğurmaktadır. Ramazan ayı içerisinde gıda sektöründe yaşanan hareketliliği fırsat bilerek, piyasaya sunduğu gıda ürünlerinde haksız fiyat artışları yapanlara yönelik denetimlerimiz devam edecektir."

Bu kapsamda gerekli tedbirlerin alındığı, 81 ilin Ticaret İl Müdürlükleir'ne yazılı talimat gönderildiği kaydedilen açıklamada "Ticaret il müdürlüklerine gönderilen yazıyla, her il bünyesinde Ramazan ayına özel daha sıkı ve etkin bir denetim mekanizmasının işletilmesi ve mevzuata aykırı faaliyetlerden dolayı kanunun öngördüğü yaptırımların uygulanması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Bu çerçevede Ramazan ayında da fırsatçılığa, stokçuluğa ve diğer haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.



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