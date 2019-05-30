FİNANS

Ramazan Bayramı için ek seferler yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

PEGASUS Hava Yolları, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 20’nin üzerinde ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.  Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sebebiyle 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında artan yolcu talebi için 20’nin üzerinde ek sefer düzenlenecek.

Ramazan Bayramı için ek seferler yapılacak

İSTANBUL, (DHA) - PEGASUS Hava Yolları, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 20’nin üzerinde ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması sebebiyle 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında artan yolcu talebi için 20’nin üzerinde ek sefer düzenlenecek. Buna göre, taleplerin en çok geldiği Kıbrıs, Antalya, İzmir, Dalaman, Edremit, Bodrum hatları başta olmak ek seferler yapılacak.

EN ÇOK TALEP ANTALYA VE İZMİR’E

Edinilen bilgiye göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde en çok misafir taşınması beklenen hatlar da belli oldu. Pegasus Hava yolları’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkışlı gerçekleşecek. Antalya ve İzmir seferleri en çok talep alan hatlar olurken bu hatları Bodrum, Dalaman ve Adana uçuşları takip ediyor. Yurt dışında ise İngiltere’nin Londra, İsrail’in Tel Aviv ve Hollanda’nın Amsterdam hatları en çok misafir taşınması beklenen seferler olarak açıklandı.

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