Ramazan Bayramı'na doğru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan, "Ramazan Bayramı'nın, eski bayramların coşkusunda geçmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Yontan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramların sevginin umut ve coşkunun doruğa çıktığını, birlik, paylaşma ve hoşgörü örneklerin sergilendiği özel günler olduğunu vurguladı.

Bayramlarda, insanların birbirlerine yakınlaşarak dargınlıkların bir yana bırakıldığını, güzelliklerin paylaşıldığını, sevgi ve saygının arttığına işaret eden Yontan, mesajında şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nın, eski bayramların coşkusunda geçmesini umut ediyorum. Barış, kardeşlik, sevgi, hoşgörü gibi değerleri yaşam biçimi olarak benimsememize, ayrımcılığın ve şiddetin yaşanmamasına, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunların çözülmesine, barışın egemen olmasına vesile olmasını arzu ediyorum. Bayramın ulusumuza, ülkemize, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."

