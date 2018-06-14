Ramazan Bayramı'na doğru

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içinde idrak edilmesi için bütün kurum ve kuruluşlar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, her yıl olduğu gibi bu ramazanda da gıda tüketiminin artmasından dolayı fiyatların spekülatif yollarla yükseltilmesini önlemek için çalışma yürüttüklerini ve bu yönde gerekli uyarıları yaptıklarını bildirdi.

Çiftçilerin gece gündüz çalışarak üretimlerini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, doğal afetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçinin peşini bırakmadığını, bundan dolayı çiftçilerin bayrama buruk girdiğini anlattı.

Bayraktar, ramazan boyunca yerine getirilen oruç ibadetinin, ürün, üretici ve gıdanın hayatiyetini ortaya çıkarması bakımından da büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Doğal afetlere rağmen ülkenin gıda güvencesini sağlayan cefakar çiftçimiz, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.