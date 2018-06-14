FİNANS

Ramazan Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Bu güzel bayram, sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanıdır. Birbirimize el uzatarak, güzellikleri, kardeşliği paylaşabilmeliyiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı'nın sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirterek, "Birbirimize el uzatarak, güzellikleri, kardeşliği paylaşabilmeliyiz." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Allah'ın yarattıklarını sevebilme ve anlayabilmenin hayatın gerçek anlamı olduğunu vurguladı.

Bayramın sevinç, dayanışma, birlik ve beraberlik açısından önemine değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Birbirimize el uzatarak, güzellikleri, kardeşliği paylaşabilmeliyiz. İstemeden kırdığımız gönülleri yeniden kazanmayı, büyüklerimize ziyareti, küçüklere, öksüz, yetim ve gariplere sarılmayı kesinlikle ihmal etmeyelim. Bunlar bizim yüzyıllardır yaşattığımız en güzel değerlerimiz. İnsana yakışan, hoşa giden, umut veren sözler söylemek, güzel ve hayırlı işler yapmak, onurlu, herkese faydalı bir yaşam sürdürebilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına Ramazan Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
mesaj ramazan bayramı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

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