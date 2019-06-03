İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Yarın başlayacak Ramazan Bayramı öncesi, çarşı pazarda yaşanan hareketlilik tatlıcılara da yansıdı. Tatlıcılarda en çok satış bugün beklenirken, en çok tercih edilen ürünler yine bayramın vazgeçilmezi baklava ve şöbiyet olarak öne çıktı. Bu sene diğer senelerden faklı olarak yeni trend ise diyet baklava oldu.

Bayramın gelmesi ile birlikte baklavacılar ve tatlıcılar talebe yetişebilmek için fazla mesai yapıyor. Ramazanda artan yoğunluk, bayramın gelmesiyle üst seviyeye çıkarken, baklavacılar bayram öncesi bilinen yerlerden alınması tavsiyesinde bulunuyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayında işler yoğun olsa da eski ramazanlara göre bir durgunluğun da gözlemlendiğini anlattı.

Ürün çeşitliliğinin çoğalmasından dolayı her ne kadar tüketiciler başka ürünler seçse de, bayramda en çok tercih edilen ürünün yine de baklava, ardından da şöbiyet olduğunu bildiren Yıldırım şunları kaydetti:

"Bayramlarda baklava sofraların vazgeçilmez ürünü, dolayısıyla siparişler çok yoğun. Baklava bayramlarda bizde bir kültür. Klasik baklava bayramlarda hiçbir zaman birinciliğini kaybetmez. Onun dışında şöbiyet, saray tatlısı tercih edilen diğer ürünler. Geçen sene bayrama fiyatları kıyaslarsak, öyle fahiş fiyat artışları olmadı, 80 TL olan ürün bu sene 90 TL oldu, sektör karından fedakârlık yaptı, maliyetler çok yükselse de, fiyata yansıması çok düşük kaldı."