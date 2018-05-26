Ramazan karpuza talebi artırdı

Ramazan ayının bu yıl daha sıcak geçmesi, karpuza olan talebi artırdı. Karpuz, bu dönemde en çok tercih edilen meyve oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezgin, bu yıl kış aylarının sıcak gitmesi nedeniyle Adana karpuzunda erken hasat yapıldığını söyledi.

Hava sıcaklığın yüksek olması nedeniyle bu yıl karpuza yönelik talebin fazla olduğunu ve ramazanla birlikte bu talepte daha da artış yaşandığını aktaran Sezgin, "Sıcak havada karpuz her zaman bire üç satılır. Karpuz, özellikle sahurda geleneksel gıdaların dışında gibi görünse de sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor. Talep artışı hava sıcaklığı kaynaklı olduğu için yaz dönemlerinde bu artış daha da yükselir. Tarla karpuzunun da çıkmasıyla fiyatta daha da düşüş yaşanır." dedi.

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz de karpuz fiyatı önceki yıla göre bir miktar yüksek olsa da ürün kalitesinin bu yıl daha iyi olduğunu ifade ederek, üreticinin kabak aşısından uzaklaştığına, bunun da karpuz lezzetini artırdığına dikkati çekti.