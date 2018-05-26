FİNANS

Ramazan karpuza talebi artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezgin: - "Ramazanla birlikte karpuza talep daha da arttı. Karpuz, özellikle sahurda geleneksel gıdaların dışında gibi görünse de sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor" - Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz: - "Ramazanda en çok tüketilen meyve karpuz oldu. Bu da diğer meyvelerin fiyatını düşürdü"

Ramazan ayının bu yıl daha sıcak geçmesi, karpuza olan talebi artırdı. Karpuz, bu dönemde en çok tercih edilen meyve oldu.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezgin, bu yıl kış aylarının sıcak gitmesi nedeniyle Adana karpuzunda erken hasat yapıldığını söyledi.

Hava sıcaklığın yüksek olması nedeniyle bu yıl karpuza yönelik talebin fazla olduğunu ve ramazanla birlikte bu talepte daha da artış yaşandığını aktaran Sezgin, "Sıcak havada karpuz her zaman bire üç satılır. Karpuz, özellikle sahurda geleneksel gıdaların dışında gibi görünse de sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor. Talep artışı hava sıcaklığı kaynaklı olduğu için yaz dönemlerinde bu artış daha da yükselir. Tarla karpuzunun da çıkmasıyla fiyatta daha da düşüş yaşanır." dedi.

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz de karpuz fiyatı önceki yıla göre bir miktar yüksek olsa da ürün kalitesinin bu yıl daha iyi olduğunu ifade ederek, üreticinin kabak aşısından uzaklaştığına, bunun da karpuz lezzetini artırdığına dikkati çekti.

Ramazanda karpuza talebin yüksek olduğuna işaret eden Gündüz, "Ramazanda en çok sattığımız meyve karpuz. Şu anda meyveler arasında talebi en yüksek olan ürün. Satışları, geçen yılın üzerinde. Karpuza talebin çok olması, diğer meyveleri de çok etkiledi. Örneğin papaz eriğin dalında toplama fiyatı 2 liraya düştü. Diğer meyve ve sebze fiyatları da çok düştü." diye konuştu.

- Hava soğudukça yeşillik satışı artar

Gündüz, geçen yıl ramazanda havaların daha serin olduğuna, bu nedenle karpuz talebinin de düşük olduğuna işaret ederek, "Bu ramazanda havalar daha sıcak. Karpuzun satışı havanın ısısına yüksek oranda bağlı. Hava sıcaksa satışı üç katı atar, kötüyse düşer. Yağmurlu havada da kıvırcık gibi yeşillik satışı artar, hava ısındıkça yeşilliğin yerini domates alır. Hava, insanların gıda talebini çok etkiliyor." ifadesini kullandı.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"
Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksinizNihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karpuz Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Bahad

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

İmar affında çalışmalarda sona gelindi! Yalan beyanda para iadesi yanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Nihat Zeybekci: 10 gün sonra rahatladığımızı göreceksiniz

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

4 milyon üründe yüzde 50 indirim başladı

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

23 yıldır hayalini kurduğu eve TOKİ ile kavuştu

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

BESD-BİR Başkanı Dr. Koca: 'Tavuk üretimi durdu' iddiası yalandır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.