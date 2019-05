Ramazan öncesi et talebi arttı

Nuri PİR- Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Ramazan ayına hazırlık yapan aileler, kasap ve marketlerden daha ucuz et satan Et ve Süt Kurumu'na yöneldi. Ramazan ayı öncesinde mutfak ihtiyaçlarını hesaplı şekilde karşılamak isteyenler, Et ve Süt Kurumu’na ilgi gösterdi. Et ve Süt Kurumu’nun Ceyhan Yolu üzerindeki kombinası, diğer kasap ve marketlere oranla daha ucuz et sattığı için vatandaşlar tarafından tercih sebebi oldu. Kombina satış mağazasından alışveriş yapan Serdar Güngördü, "2 kilo kıyma, 2 kilo da kuşbaşı aldım. Kıymayı 32 TL, kuşbaşını da 40 TL'ye aldım. Bazı çeşitler şu an bitmiş durumda" dedi.