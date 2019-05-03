Ramazan öncesi gıda denetimlerine hız verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, başkentte, ramazan ayında tüketimi artan şarküteri ve kasap ürünleriyle pide ve tatlı gibi gıdaların imalatı ve satışının yapıldığı işletmeleri denetledi. Gıdalardan alınan örnekler analiz edilmesi için laboratuvarlara gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla Ankara'da geçen yıl 70 bini aşkın denetim gerçekleştirirken bu yıl da nisan sonu itibarıyla 25 bine yakın denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ramazan öncesinde unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerleriyle gıda satış ve toplu tüketim yerleri başta olmak üzere gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı.

Yenimahalle ilçesinde bu amaçla yapılan denetimlerde ekiplere, Tarım ve Orman Ankara İl Müdürü Bülent Korkmaz da eşlik etti.

Çalışmalarına bir marketin unlu mamuller imalathanesinden başlayan ekipler, ürünlerin ham maddelerinin son tüketim tarihlerini ve üretim sırasında teknik hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etti.