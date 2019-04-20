"Ramazan öncesi gıda ürünlerinde zam beklemiyoruz"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN / ERGİN GARİP - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, her zaman tüketiciye ürünü en uygun fiyattan ulaştırmak istediklerini belirterek, "Şu anda ramazan ayında ve öncesinde gıda ürünlerinde herhangi bir zam beklentimiz yok, zam beklemiyoruz." dedi.

Altunbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde marketçiler ile tüketicilerin fiyat artışlarında sık sık karşı karşıya geldiğini kaydederek, bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi.

Türkiye'de serbest piyasa şartlarında çok ciddi bir rekabet olduğunu dile getiren Altunbilek, böyle bir rekabet ortamında ve ekonomik süreçte haksız ve fahiş zam yapan üretici ya da satıcının cezasının herkesten önce tüketicilerin ve piyasanın vereceğini vurguladı.

Altunbilek, "Biz marketçiler yani perakendecilerin üretim tesisi yok. Bizler alıp satarız. Fabrikadan, bayiden alarak tüketiciye ulaştırırız. Aldığımız ürünün üzerine belirli bir kar koyarak satış yaparız. Her birimiz yan yana rekabet ederiz. 'Birlikte şu şu fiyatlara satalım.' dersek tüketici anında bizi cezalandırır." diye konuştu.