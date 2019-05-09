FİNANS

Ramazanda AVM'lerin kapanış saatleri uzatıldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

İftarın geç saatlerde olması nedeniyle Türkiye genelinde bazı AVM'ler şimdiden, bazıları ise alışveriş arttığı Ramazan Bayramı'na yakın günlerde kapanış saatlerini uzatma kararı aldı - AYD Başkanı Hulusi Belgü: - "Son yıllarda ramazan ayının, günlerin uzun olduğu yaz ayları ve bahar dönemine gelmesi ile birlikte bazı AVM'ler, bulunduğu il ve bölgeye göre kapanış saatlerini uzatma kararı alabiliyor. Bu durum, hem AVM ziyaretçileri hem de AVM markaları için bir avantaj. Ramazan ayında gün içinde fazla enerji harcamak istemeyenler AVM'lerimizde hem diledikleri şekilde iftar yapma hem de yemek sonrası geç saatlere kadar rahat bir şekilde alışveriş yapma imkanı buluyor" - "Ramazan aylarında alışveriş merkezlerinde ziyaret sayısının arttığını gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl ramazan ayının büyük bir kısmını haziran ayında yaşamıştık ve haziran ayı ziyaret sayılarında yüzde 10 gibi yüksek bir artış yaşandı. Bu yıl da benzer şekilde, ramazan ayında ziyaret trafiğinin yoğun olacağını öngörüyoruz"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye genelinde bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramı'na yakın günlerde kapanış saatlerini uzatma kararı aldı.

Ramazan ayında Hacivat-Karagöz oyunundan fasıl dinletisine, semazenden akrobat gösterisine kadar çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği AVM'lerde kapanış saatleri uzatıldı.

Forum İstanbul, 24 Mayıs'tan Ramazan Bayramı'nın birinci gününe kadar saat 23.00'e kadar ziyaretçilerine açık olacak. Historia AVM de ramazan ayının son 15 gününde saat 23.00'te kapanacak.

M1 Konya AVM ramazan ayı boyunca saat 23.00'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak. Bursa'daki İnegöl AVM ise ramazan ayında saat 12.00 ila 00.00 saatlerinde müşterilerini ağırlayacak.

- "Hem ziyaretçi hem de markalar için avantaj"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, son yıllarda ramazan ayının günlerin uzun olduğu yaz ayları ve şimdi de yine günlerin uzun olduğu bahar dönemine gelmesi ile birlikte bazı AVM’lerin bulunduğu il ve bölgeye göre kapanış saatlerini uzatma kararı alabildiğini kaydetti.

Bu durumun hem AVM ziyaretçileri hem de AVM markaları için bir avantaj olduğunu ifade eden Belgü, "Ramazan ayında gün içinde fazla enerji harcamak istemeyenler AVM’lerimizde hem diledikleri şekilde iftar yapma hem de yemek sonrası geç saatlere kadar rahat bir şekilde alışveriş yapma imkanı buluyor. Buna bir de bayram yaklaştığında yaşanan yoğunluk eklendiğinde gerçekten hem perakendeci hem de ziyaretçiler için işler kolaylaşmış oluyor." diye konuştu.

Belgü, AVM’lerin artık alışverişten çok sosyal yaşam alanları ile öne çıktığına dikkati çekerek, insanların çocukları ile birlikte AVM’lerde kendilerini güvende hissederek eğlenceli vakit geçirdiğini, bu anlamda hem şehir hayatının günlük yoğun temposunu hem de Anadolu şehirlerinin sosyal alanlar anlamında yeterliliği göz önünde bulundurulduğunda AVM’lerin toplumsal bir fayda sağladığını söyledi.

- "Ramazanda ziyaret trafiğinin yoğun olacağını öngörüyoruz"

Hulusi Belgü, özel gün ve ramazan ayı gibi özel dönemlerde de vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak anlamında gereken uygulama ne ise her zaman yapmaya gayret edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ramazan aylarında alışveriş merkezlerinde ziyaret sayısının arttığını gözlemliyoruz. Uzun oruç saatleri insanlarımızı rahat bir ortamda vakit geçirebilecekleri alışveriş merkezlerine yönlendiriyor. Bunun yanı sıra iftar saatleri ve sonrasında da ziyaretçilerimiz yine alışveriş merkezlerinde vakit geçiriyor. Geçen yıl ramazan ayının büyük bir kısmını haziran ayında yaşamıştık ve haziran ayı ziyaret sayılarında yüzde 10 gibi yüksek bir artışın yaşandığını AYD AVM endeksi verilerinde görebiliyoruz.

Bu yıl da benzer şekilde ramazan ayında ziyaret trafiğinin yoğun olacağını öngörüyoruz. Yine geçtiğimiz yılki AYD AVM Perakende ciro endeksi verilerinden yola çıkarsak AVM’lerde ciroların da hem ramazan ayı hem de bayram öncesi dönemin etkisi ile arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl haziran ayında AVM perakende ciro endeksi yüzde 23,3 oranında arttı."

Alışveriş merkezleri ziyaretçilerine hoşça vakit geçirebilmek ve özel günleri daha anlamlı kılabilmek adına her daim o döneme özel etkinlikler düzenlediğini, dekorasyon ve ışıklandırmalar yaptığını belirten Belgü,"Ramazan ayı da bu özel dönemlerden biri. Ramazan ayına özel etkinlikleri birçok alışveriş merkezinde görebilirsiniz. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun daha da arttığı ramazan ayında bu yönde etkinliklerin de daha fazla olduğunu söylemek mümkün." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AVM AYD kapanış saati Ramazan ayı

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