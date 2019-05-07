Ramazan’da gönüller CarrefourSA ile bir oluyor

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca organik hurmadan, beş farklı çeşit ramazan pidesine, yüzde 100 yerli besi kırmızı et seçeneklerinden, zengin şarküteri ürünlerine, organik bakliyatlardan süt ve süt ürünlerine, şerbetli ve sütlü tatlılardan en taze sebze ve meyve seçeneklerine kadar kaliteli ve uygun fiyatlı birçok çeşit iftariyelik ve sahura özel ürünler ile Ramazan’da alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

CarrefourSA, "CarrefourSA Kazandırmaya Niyetli" sloganı ile 1- 30 Mayıs'da tüm CarrefourSA marketlerinden CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde, 100 TL puan kazandırıyor.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA tüm marketleri ve reyonlarıyla birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ayı Ramazan’a hazır girdi.

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, "CarrefourSA Kazandırmaya Niyetli" sloganı ile 1- 30 Mayıs'da tüm CarrefourSA marketlerinden CarrefourSA Kart’la 4 farklı günde yapılacak 125’er TL’lik alışverişlerde, 100 TL puan kazandırıyor.

-Lezzet arası mönüler

Hiper marketlerde kurulan Ramazan sokakları ile Ramazan ruhu, mağazalara yansıyor. Lezzet Arası’ndan Tadı ve Fiyatı Uygun İftar Mönüleri

CarrefourSA’nın Lezzet Arası restoranları, Ramazan’da birlik ve beraberliğin pekiştiği iftar sofralarıyla öne çıkıyor. Lezzet Arası’nda Köfte veya Tavuk menü 29,90 TL’den, Hünkâr menü de 39,90 TL’den müşterilere sunuluyor. Her üç mönüde ezogelin çorba, iftar tabağı, şekerpare veya güllaç ile içecek olarak kola veya ayran veriliyor.

- Klasik, Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolileri

CarrefourSA’nın her bütçeye özel hazırladığı Klasik, Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolileri, marketlerdeki yerini aldı.

CarrefourSA, ‘Ramazan Bereketi’ kapsamında Klasik Ramazan Kolisi’ni 71,65 TL yerine 37,90 TL’ye, Süper Ramazan Kolisi’ni 110,75 TL yerine 64,90 TL’ye, Mega Ramazan Kolisi’ni 130,30 TL yerine 82,90 TL’ye, Lüks Ramazan Kolisi’ni ise 214,25 TL yerine 119,90 TL’ye satışa sunuyor. Süper, Mega ve Lüks Ramazan kolilerini Axess ile satın alanlara ekstra yüzde 10 indirim veriliyor.

Ramazan kolileri için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de satın alma alternatifi sunuluyor.

Bununla birlikte CarrefourSA Alışveriş Çeki, Kurumsal Hediye kartı ve Elektronik kart ile çalışanlarına Ramazan hediyesi vermek isteyenlere de farklı seçenekler sunuluyor.

