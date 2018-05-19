MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, ayranın yapısı gereği kişiyi tok tutma özelliğine sahip olduğunu belirterek, "Ayran bunu yaparken kişinin ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin ögelerinin de vücuda dengeli şekilde alınmasına olanak sağlar." dedi.

Elmacıoğlu, AA muhabirine, ayranın sağlık açısından faydalarını anlattı.

Özellikle yaz aylarında vücudun ter yoluyla kaybettiği suyun ve mineralin yerine konması açısından ayranın büyük önem taşıdığına işaret eden Elmacıoğlu, bu ürünün yapısı gereği kişiyi tok tutma özelliğine sahip olduğunu, bunu yaparken de kişinin ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin ögelerinin de vücuda dengeli şekilde alınmasına olanak sağladığını söyledi.

Elmacıoğlu, suyun birincil içecek olduğunu ancak sürekli su içmenin bazen insana yavan gelebildiğini ifade ederek, insanın çay, kahve, meyveli ve aromalı içeceklerle susuzluğunu giderirken aynı zamanda lezzet duygusunu da tatmin etme eğiliminde olduğunu dile getirdi.