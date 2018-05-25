Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Reklam Kurulunun "aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara" yönelik denetimlerinin ramazanda da etkin şekilde devam ettiğini belirterek, "Reklam Kurulunca yılın 5 aylık döneminde 164 dosyada firmalara 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi." dedi. Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda gıda ve sağlık ürünlerine ilişkin televizyon reklamlarının "yanıltıcı" içerikte olabildiğine işaret ederek, vatandaşların yapacakları alışverişlerde mağdur olmamaları için denetimlere ağırlık verdiklerini söyledi. Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulunun "aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara" yönelik denetimlerinin ramazanda da etkin şekilde devam ettiğini vurgulayan Tüfenkci, büfe, mağaza, alışveriş merkezleri, hal ve pazar yerlerindeki denetimleri arttırdıklarını bildirdi. Tüfenkci, Reklam Kurulunca gerçekleştirilen denetim faaliyetleri neticesinde yılın 5 aylık döneminde 2 bin 25 dosyanın karara bağlandığına dikkati çekerek, "Kurul, yılın 5 aylık döneminde 164 dosyada firmalara 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İdari para cezası uygulanan sektörler arasında ilk sırada sağlık yer alırken, bunu gıda ve kozmetik sektörleri takip etti." diye konuştu.

- 10 karardan 7'si tüketici lehine Tüketici haklarının korunması noktasında önemli rol oynayan tüketici hakem heyetlerine başvuruların da her geçen gün arttığını anlatan Tüfenkci, yapılan başvuruların 5 ayda yaklaşık 220 bine ulaştığını ve 243 bin 297 dosyanın karara bağlandığını dile getirdi. Tüfenkci, söz konusu kararların yüzde 68'inin tüketici lehine, yüzde 32'sinin ise aleyhine sonuçlandığını belirterek, en fazla başvuru yapılan konuların yüzde 40 ile "perakende ticaret", yüzde 36 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 10 ile "abonelik" sektörleri olduğunu kaydetti. Haksızlıkların asgariye indirilmesi için vatandaşların, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğine işaret eden Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlendiğini vurguladı. - 4 ayda 1,4 milyon ürün denetlendi Tüfenkci, tüketicilerin sağlık ve güvenliği için piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine de büyük önem verdiklerinin altını çizerek, nisan ayı itibarıyla 171 iş yerinde 1 milyon 407 bin 772 ürünün denetlendiğini, şüphe üzerine alınan 59 numuneden 15'inin güvensiz bulunduğunu dile getirdi.