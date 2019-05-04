FİNANS

"Ramazanda sürücüler daha dikkatli olmalı"

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Kazalara sebebiyet vermemek için huzur ve hoşgörü ayı ramazanda sürücülerimiz her zamankinden daha dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Kazalara sebebiyet vermemek için huzur ve hoşgörü ayı ramazanda sürücülerimiz her zamankinden daha dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında ramazanda trafiğe çıkan sürücülere dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

Oruç tutan çoğu insanın kan şekerinin düştüğünü anımsatan Apaydın, "Açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak refleksler yavaşlıyor. Bu sebeplerle sürücülerin yaşadığı dikkat dağınıklığı, trafik kazalarının artmasına sebep oluyor. Kazalara sebebiyet vermemek için huzur ve hoşgörü ayı ramazanda sürücülerimiz her zamankinden daha dikkatli, sabırlı ve duyarlı olmalı. Ramazan ayının da hoşgörüsüne sığınarak yol vermeye özen gösterilmeli. Kibarlık ve nezaketin bizden bir şey kaybettirmediği, aksine kazaları önlediği herkes tarafından bilinmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Apaydın, yaşanan kazaların en büyük sebebinin aşırı hız ve trafik kurallarını ihlal etmekten kaynaklı olduğunun altını çizerek, "Uzun yol trafiğine çıkacak olanlar ise sabahın erken saatlerini tercih etmeli ve normalin üzerinde seyreden, güneşin kavurucu ve bunaltıcı sıcağında yola çıkmamalı." önerisinde bulundu.

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Fevzi Apaydın ramazan TŞOF uyarı

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