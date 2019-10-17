Ramsey'den erkekleri daha uzun ve fit gösterecek inovasyon

İSTANBUL (AA) - Ramsey, sahip olduğu inovasyon gücünü ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetini modanın dinamikleriyle buluşturarak yepyeni bir koleksiyona dönüştürdü.

Ramsey'den yapılan açıklamaya göre, Ramsey'in "No Filter" temasıyla Türkiye ve dünyada aynı anda satışa sunduğu koleksiyonda yer alan "Thin&Taller", "Shirt Shoulder", "Zero Weight" inovatif takım elbise ve ceketlerle erkekler daha uzun, daha fit görünebilecek.

Ramsey'in Ar-Ge ekibi tarafından bir yıllık çalışma sonucu Türkiye'de geliştirilen ve markanın kalıp ile üretim teknolojileri konusundaki uzmanlığının en yeni örneklerinden biri olan "No Filter", aynı zamanda takım elbisenin klasik algısını değiştirmeyi, yeni nesil erkeklere de takım elbise sahibi olma motivasyonu kazandırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, moda ile birlikte teknoloji, inovasyon ve ürüne atfedilen değerin arttığı günümüzde "No Filter" koleksiyonundaki inovatif takım ve ceketlerle erkeklere ayna karşısında kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa öyle görecekleri bir dünya sunduklarını belirtti.