Rapor: ABD'de sondaj kulelerinin sayısı iki adet arttı

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17-24 Ekim döneminde, iki adet artışla 1,163 düzeyine yükseldi.

S&P Global Platts tarafından, Çarşamba günleri haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı yedi adet artarak 930'e çıkarken, doğal gaz kule sayısı beş adet azalarak 215'e geriledi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmeyerek 18'de kaldı.

Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından da cuma günleri açıklanıyor.

S&P Global Platts verilerine göre;

- Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 115 adet arttı.

- Sondaj kulelerinin 1,133 adedi karada, üç adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı.

- Geçen hafta NYMEX Petrol fiyatı 3.18 dolar düşüşle 67.99 dolara geriledi.

