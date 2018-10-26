FİNANS

Rapor: ABD'de sondaj kulelerinin sayısı iki adet arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 08:20 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17-24 Ekim döneminde, iki adet artışla 1,163 düzeyine yükseldi.

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17-24 Ekim döneminde, iki adet artışla 1,163 düzeyine yükseldi.
S&P Global Platts tarafından, Çarşamba günleri haftalık olarak açıklanan rapora göre, aynı haftada petrol sondaj kule sayısı yedi adet artarak 930'e çıkarken, doğal gaz kule sayısı beş adet azalarak 215'e geriledi. Petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule sayısı değişmeyerek 18'de kaldı.
Sondaj kule sayıları S&P Global Platts tarafından çarşamba günleri, dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi olan Baker Hughes tarafından da cuma günleri açıklanıyor.
S&P Global Platts verilerine göre;
- Geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 115 adet arttı.
- Sondaj kulelerinin 1,133 adedi karada, üç adedi iç sularda, 28 adedi ise açık sularda yer aldı.
- Geçen hafta NYMEX Petrol fiyatı 3.18 dolar düşüşle 67.99 dolara geriledi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisiİnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi
İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e gerilediİmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

Son dakika! Yerel seçim tarihi kesinleşti

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Ticaret Bakanı açıkladı! 337 firmanın 6 bin 358 ürün hatalı fiyat artırmış

Ticaret Bakanı açıkladı! 337 firmanın 6 bin 358 ürün hatalı fiyat artırmış

Otomotiv şirketi Ford 1.3 milyon aracı geri çağırdı

Otomotiv şirketi Ford 1.3 milyon aracı geri çağırdı

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzinin litresinde 8 kuruş indirim geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na Arap turist ilgisi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

İmalat sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75.4'e geriledi

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

OSB Başkanı Bahar: Kredi Garanti Fonu kredilerine uygulanan faiz oranı indirilmeli

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

KALDER Başkanı Pilavcı: 'Endüstri 4.0'ü yakalamalıyız

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

Fındıkta 'fırsatçılık' incelemesi talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.