FİNANS

Rapor - Alacak tahsil süresi kısaldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 15:13 | Son Güncelleme

Fransa merkezli alacak sigortası şirketi Euler Hermes, dünyada alacak tahsil süresinin 2007’den beri en yüksek seviyeye ulaştığı 2017 yılının ardından 2018’de, 66 günden 65 güne düştüğünü duyurdu.

İstanbul, 20 Mayıs (DHA) - Fransa merkezli alacak sigortası şirketi Euler Hermes, dünyada alacak tahsil süresinin 2007’den beri en yüksek seviyeye ulaştığı 2017 yılının ardından 2018’de, 66 günden 65 güne düştüğünü duyurdu.
Euler Hermes’in 2018 yılı küresel alacak tahsil süresi raporuna göre alacak tahsil süresindeki söz konusu düşüş, ekonomik yavaşlamaya uygun düşecek bir tedbir belirtisi olarak görülürken, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yıl içinde yavaşlaması durumunda alacak tahsil süresinin 64 güne ulaşacağı öngörüldü. Akdeniz ülkelerinin geç ödeme alışkanlığına geri döndüğü 2018 yılında da rapor, Türkiye’de alacak tahsil süresinin de ortalama üç gün kısaldığını belirtti.
Tüketiciye yakın ödemeye uzak
Raporda, dünya genelinde tüketiciyle doğrudan ilişkiler kuran sektörlerdeki şirketlerin, ihtiyaç duydukları zaman yeni ödeme koşulları yaratma konusunda firmadan firmaya ticaret yapan şirketlere göre daha fazla kapasiteye sahip olmaları nedeniyle, 2018’de daha uzun süreli ödeme dönemleri oluşturduğu belirtildi. Buna göre dayanıklı tüketim, tarımsal gıda, ilaç, ulaşım ve telekom alanında ödemeler bir gün arttı. Tahsil ödeme sürelerinin hali hazırda uzun sürdüğü endüstriyel sektörlerde de tam tersi bir etki görülürken inşaatta üç, elektronik-teknoloji ve enerjide iki, makine ve kimya sektöründe bir günlük azalma oldu.
En uzun süre 92 gün ile Çin'de
Krediye ulaşmada zorluk yaşayan küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı, gölge bankacılık ağırlığının yüksek olduğu, daha kapalı bir finans sistemine sahip Çin’in de 92 günle dünyada en uzun ortalama alacak tahsil süresine sahip ülke olduğu belirtildi. Çin’in Akdeniz ülkeleri takip ederken, alacak tahsil süreleri Yunanistan’da 91, İtalya’da 86, Fas’ta 84, Türkiye’de 79, İspanya’da 78 ve Fransa’da 73 gün oldu. Alacak tahsil süreleri Kuzey Amerika’da 51 ve Kanada’da da 52 gün oldu.
Türkiye’de alacak süreleri üç gün kısaldı
Türkiye’de en hızlı alacak tahsili yapılan sektörlerin perakende, ulaşım ve enerji olduğunu belirten Euler Hermes CEO’su Özlem Özüner, Türk şirketlerinin likiditenin azaldığı bu dönemde, alacaklarını hızlı tahsil etmeye çalışarak nakit dengelerini korumaya çalıştıklarını söyledi. Özüner şu değerlendirmeyi yaptı:
Tekstil, kimya, teknolojide 100 günden uzun
"Küresel ve yerel ekonomide dalgalanmanın yaşandığı, kredi koşullarının zorlaştığı bu dönemde Türkiye’de yerleşik şirketlerin alacak tahsil sürelerini kısaltmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ülkemizde de alacak tahsil süresi 2018 yılında üç gün kısalarak 79 güne inmiş durumda. Öte yandan tekstil, kimya ve teknoloji sektörlerinde alacak tahsil süreleri hala 100 günün üzerinde bulunuyor. Önümüzdeki dönemde tüm sektörlerde firmalarımızın alacak tahsil sürelerini kısaltmaya çalışacaklarını ve alacaklarını sigorta ile güvenceye almaya yöneleceklerini tahmin ediyoruz."

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