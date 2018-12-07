Rapor: Avrupa’daki start-up finansmanlarının yüzde 93’ü “erkek ağırlıklı”

Elif Varan / İstanbul, 7 Aralık (DHA) - Risk sermaye firması Atomico’nun raporuna göre, 2018 yılında Avrupa’daki start-up finansmanlarının yüzde 93’ünün “erkek ağırlıklı” start-uplara yapıldığını ortaya koydu.

Rapor, Avrupa’daki kadın girişimciler için son beş yıldaki verilerde hiçbir ilerleme kaydedilmeyen bir tablo çizerken, katılımcı kadınların neredeyse yarısı, Avrupa’daki teknoloji merkezlerinde çalışırken ayrımcılık yaşadıklarını söyledi.

Londra merkezli pazar araştırması start-up Streetbees’in kurucusu ve CEO’su Tuğçe Bulut, uygunsuz yorumlardan tavizsiz davranışlara kadar çeşitli biçimlerde ayrımcılık yaşadığını söyledi. Sorunun bir kısmının, kadınların erken yaşta erkekler olarak “saldırgan” olmaları için teşvik edilmemeleri ve bu durumun güven eksikliği ve girişimcilik ile sonuçlanabileceğini söyledi.

Julia Hartz, ABD merkezli online bilet platformu Evenbrite’ın kurucu ortağı ve CEO’su, teknoloji sektörünün cinsiyet eşitliğinden yoksun bırakıldığını belirtti. Eventbrite, yönetim kurulu ve yönetim ekibinde 50-50 cinsiyet eşitliği ile diğer teknoloji şirketlerine örnek olmaya çalışırken, “Bunun bir gecede olabileceğini sanmıyorum, fakat bu zemin kabarcığının, sadece yönetici ve yönetim kurulu pozisyonlarında değil, aynı zamanda kurucuların da heyecan verici bir şekilde görmeye başladığını düşünüyorum” dedi.

