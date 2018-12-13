FİNANS

Rapor: Çalışanların yüzde 80’i istihdam için dijital beceri kazanmak istiyor 

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 11:20 | Son Güncelleme

 - İnsan kaynakları şirketi Randstad’ı yayınladığı rapora göre, dünya genelinde çalışanların yüzde 80'i gelecekte istihdam edilebilmek için daha fazla dijital beceri kazanmak istiyor.   Bu oran yüzde 93'le en yüksek Malezya'da olurken, Malezya'yı Çin, Meksika, Romanya gibi ülkeler takip ediyor.

İstanbul 13 Aralık (DHA) - İnsan kaynakları şirketi Randstad’ı yayınladığı rapora göre, dünya genelinde çalışanların yüzde 80'i gelecekte istihdam edilebilmek için daha fazla dijital beceri kazanmak istiyor.
Bu oran yüzde 93'le en yüksek Malezya'da olurken, Malezya'yı Çin, Meksika, Romanya gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye ise yüzde 88 oranıyla 10. sırada yer alıyor.
Randstad Workmonitor'e göre çalışanların yüzde 47'si dijital gelişmelere yetişebilmek için becerilerini geliştirme konusunda kendilerini baskı altında hissediyor.
Bu konuda yüzde 80 ile dünyada birinci sırada yer alan İtalya'yı Çin, Malezya, Hong Kong ve Macaristan gibi ülkeler izliyor. Türkiye ise yüzde 46 ile dünyada 19. sırada yer alıyor.
Dünya genelinde çalışanların yüzde 74'ü teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görüyor. Teknolojinin artan etkisini fırsat olarak görme konusunda Çin yüzde 93'lük oranla küresel düzeyin üzerinde yer alırken, Türkiye yüzde 86 oranıyla dünyada 4. sırada yer alıyor.
Dünya genelinde çalışanların yüzde 68'i okulların, kolejlerin ve üniversitelerin, öğrencilere gelecekteki işgücüne hazırlanmak için doğru dijital becerileri sağladığını düşünüyor. Çin yüzde 85’le bu oranda dünyada birinci sırada yer alırken Türkiye yüzde 61'le dünyada 27. sırada yer alıyor.
Randstad Workmonitor'e göre dünya genelinde çalışanların yüzde 59'u Otomasyon, Robotik ve Yapay Zeka'nın önümüzdeki 5-10 yıl içinde işlerini olumlu etkileyeceğini düşünüyor. Ayrıca çalışanların yüzde 76'sı dijital beceriler kazanmak için gerekli şartların işyeri tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyor.
Çalışanların yüzde 44'ü çalıştıkları iş yerlerinin yapay zeka, makine alanlarında eğitime yatırım yaptıklarını düşünürken, yüzde 59'luk kesim yapay zeka eğitimi gibi konularda kendilerine yatırım yaptığını belirtiyor. Yüzde 49'luk kesimse işverenlerin teknolojiye yatırım yaptığını söylüyor.
Randstad Workmonitor'e göre gelecek altı ay içinde başka bir işveren için çalışma beklentisi içinde olan çalışanların dünya genelindeki sayısı artış gösterdi.
Yılın son çeyreğinde en yüksek iş değişimi Hindistan ve Malezya'da en düşük Lüksemburg'da gerçekleşirken, Danimarka, Yunanistan, Singapur, İsveç, İsviçre ve Türkiye'de iş değişim oranı azaldı. Danimarka, Singapur, İspanya, İsveç ve İngiltere'de iş değişimi iştahı artarken Kanada, Çin, Yunanistan, Hindistan, Malezya ve ABD'de iş değişimi iştahı azaldı.
Randstad Workmonitor 4. Çeyrek Raporu'na göre yılın son çeyreğinde Avustralya, Kanada, Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda ve Türkiye gibi ülkelerde iş memnuniyeti artarken, Çin, Norveç ve ABD'de azalış gösterdi.
İş memnuniyetinin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg olurken, bunu Norveç, Yeni Zelanda, Malezya, Belçika, İsveç, Yunanistan, Birleşik Krallık gibi ülkeler takip etti. Listenin son sırasında ise Japonya yer aldı. (Fotoğraflı)

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