Rapor: Daha yeşil büyüme 2030'a kadar dünya ekonomisini 26 trilyon dolar büyütür

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Fosil yakıtların terk edilmesinin global büyümeyi baltalayacağı korkularını ortadan kaldırmayı hedefleyen Ekonomi ve İklim Global Komisyonu (Global Commission on the Economy and Climate) tarafından hazırlanan rapor, iklim değişikliği ile güçlü şekilde mücadele etmenin 2030'a kadar küresel ekonomiyi en az 26 trilyon dolar artıracağını ortaya koydu.

Eski hükümet başkanları, iş dünyası liderleri ve ekonomistlerin oluşturduğu Komisyon'dan yapılan açıklamada, "daha yeşil bir büyümeye" geçmenin istihdam ve ekonomileri büyüteceğini vurgulandı.

Komisyon raporunu kaleme alan isimlerden Helen Mountford yaptığı açıklamada, "Hala daha az karbon salınımı patikasına doğru gitmenin maliyetli olacağı algısı var. Biz bu rapor ile öncelikle bu fikire darbe vurmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine karşı cesur adımlar normal iş aktivitesinin sürdürülmesi için karşılaştırıldığında bugünden 2030'a kadarki bir dönemde global ekonomide 26 trilyon dolar net kümülatif fayda sağlayabilir" dedi.