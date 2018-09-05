FİNANS

Rapor: Daha yeşil büyüme 2030'a kadar dünya ekonomisini 26 trilyon dolar büyütür

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Fosil yakıtların terk edilmesinin global büyümeyi baltalayacağı korkularını ortadan kaldırmayı hedefleyen Ekonomi ve İklim Global Komisyonu (Global Commission on the Economy and Climate) tarafından hazırlanan rapor, iklim değişikliği ile güçlü şekilde mücadele etmenin 2030'a kadar küresel ekonomiyi en az 26 trilyon dolar artıracağını ortaya koydu.

İstanbul, 5 Eylül (DHA) - Fosil yakıtların terk edilmesinin global büyümeyi baltalayacağı korkularını ortadan kaldırmayı hedefleyen Ekonomi ve İklim Global Komisyonu (Global Commission on the Economy and Climate) tarafından hazırlanan rapor, iklim değişikliği ile güçlü şekilde mücadele etmenin 2030'a kadar küresel ekonomiyi en az 26 trilyon dolar artıracağını ortaya koydu.
Eski hükümet başkanları, iş dünyası liderleri ve ekonomistlerin oluşturduğu Komisyon'dan yapılan açıklamada, "daha yeşil bir büyümeye" geçmenin istihdam ve ekonomileri büyüteceğini vurgulandı.
Komisyon raporunu kaleme alan isimlerden Helen Mountford yaptığı açıklamada, "Hala daha az karbon salınımı patikasına doğru gitmenin maliyetli olacağı algısı var. Biz bu rapor ile öncelikle bu fikire darbe vurmaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine karşı cesur adımlar normal iş aktivitesinin sürdürülmesi için karşılaştırıldığında bugünden 2030'a kadarki bir dönemde global ekonomide 26 trilyon dolar net kümülatif fayda sağlayabilir" dedi.

PARTNERÖzge'nin yeni merakıÖzge'nin yeni merakı
Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdiAlmanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi
Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğizHisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma imzalandı!

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

e-Ticaret devi Amazon'dan rekor! 1 trilyon dolar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi

Almanlar hem şaşkın hem de müjdeyi verdi

Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Hisarcıklıoğlu: Hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz pozisyon açığı 215.904 milyar dolara geriledi

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

Çukurova Havalimanı alt yapısının yüzde 40 tamamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.