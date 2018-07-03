FİNANS

Rapor: E-ticaret B2B’yi dönüştürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

DHL’in Cranfield School of Management ile birlikte hazırladığı rapora göre, B2B şirketlerinin dinamik olarak büyüyen uluslararası e-ticaret alanında başarıyla rekabet edebilmeleri için B2B (işletmeler arası) müşterileri giderek daha çevik, ölçülebilir ve B2C (üreticiden nihai tüketiciye) benzeri bir deneyim beklentisi içinde.

Elif Varan / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - DHL’in Cranfield School of Management ile birlikte hazırladığı rapora göre, B2B şirketlerinin dinamik olarak büyüyen uluslararası e-ticaret alanında başarıyla rekabet edebilmeleri için B2B (işletmeler arası) müşterileri giderek daha çevik, ölçülebilir ve B2C (üreticiden nihai tüketiciye) benzeri bir deneyim beklentisi içinde.
DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, e-ticarette B2C’nin sahip olduğu büyüme potansiyeli, B2B alanında da mevcut olduğunu bunun da e-ticaret bakımından Türkiye’deki üreticiler ve internet perakendecileri açısından fırsatlar doğurabileceğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Bugünün en başarılı e-ticaret şirketleri, zenginleştirilmiş müşteri deneyimini kişisel online alışveriş faaliyetlerimiz üzerinden yaşadıklarımızla karşılaştırılabilir bir hale getiriyor. Bu değişken pazar ortamında rekabet etmek için B2B şirketleri de tedarik zincirlerini değiştirmek, daha şeffaf, daha modern, uyumlu ve esnek olmak zorunda.”
Forrester Research’e göre, sınır ötesi B2B alışveriş hacminin önümüzdeki beş yıl içinde 1.2 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Bu potansiyelden yararlanmak için şirketler, B2C online alışverişe uygun olarak, daha esnek, ölçeklenebilir ve mobil bir deneyim sunmalı. Yine de B2B işlemleri, B2C’den farklı bir yaklaşım gerektiren temel farklılıklar gösteriyor.
Uluslararası ekspres lojistik firmaları denizaşırı talepleri, kapıdan kapıya iletim ve mümkün olan en iyi hizmeti sunan global ağlarla karşılayabilir. Bu, B2B şirketlerinin düşük hacimli pazarlardaki geniş depolama ve dağıtım ağlarına ihtiyaç duymadan, yeni müşteri segmentlerinden etkin şekilde iş almalarına imkan verir. Aynı zamanda e-ticaret şirketlerine daha fazla marka güvenilirliği, kredibilite sağlayarak ve lojistik süreçlerine düzen getirerek dolaylı faydalar da sunan bu ağlar, envanterde geçirilen süreyi azaltarak ve siparişlerde tam görünürlüğü sağlayarak finansal riskleri en aza indirir.
B2B e-ticaret platformları için hayati önem taşıyan beş özellik kategorisini tanımlıyor: Dijital altyapı, müşteri deneyimi, müşteri kişiselleştirme, sorunsuz entegrasyon ve lojistik senkronizasyonu. Rapor ayrıca, bu beş kategoride yeteneklerini daha da geliştirmek isteyen şirketlere pratik öneriler de sunuyor.

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