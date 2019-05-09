FİNANS

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 11:45 | Son Güncelleme

TEB Cetelem’in son araştırması, 2030 yılına kadar dünya genelinde satılan araçların yüzde 25’ini elektrikli araçların oluşturacağını öngörüyor.

Rapor: Gelecek 10 yıl içinde 100 aracın 25’i elektrikli olacak

İstanbul, 9 Mayıs (DHA) - TEB Cetelem’in son araştırması, 2030 yılına kadar dünya genelinde satılan araçların yüzde 25’ini elektrikli araçların oluşturacağını öngörüyor.
Cetelem Araştırma Merkezi desteğiyle “Elektrikli Taşıtların Gizemi” başlığıyla hazırlanan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 16 ülkede, yaşları 18 ile 65 arasında değişen 10 bin 600 kişiyle yapılan araştırmada, tüketicilerin elektrikli araçlarla ilgili yaklaşımları incelendi. Rapora göre, tüketicilerin çoğunluğu elektrikli araçları pahalı, menzili kısa ve şarj süreleri uzun olduğu için tercih etmiyor.
TEB Cetelem Genel Müdürü Stephane Becoulet Cetelem Gözlemevi 2019 raporunun elektrikli araçların gelecekte herkesin ilgi alanına gireceğini gösterdiğini belirtti:
"Son yıllarda yapılan bütün araştırmalar, elektrikli araçların geleceğinin herkesi ilgilendiren bir konu olduğunu gösteriyor. Fakat bu araçların ulaşılabilir olması için gerek üreticilerin gerek altyapıdan sorumlu olanların gerekse bu araçları satın almayı düşünenlerin ekstra çaba harcamaları gerekiyor.
"Menzil şimdiye kadar, bataryaların çok pahalı olmasından ötürü en büyük engel olarak görülüyordu. Ancak teknolojinin gelişmesi ve bataryaların giderek daha ucuz olması bu sorunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Tüketiciler de sadece elektrikli olduğu için satın aldığı otomobilin teknoloji harikası olması gerektiğini düşünmez ve beklentilerini düşürürse fiyat/menzil kısır döngüsünden de çıkılacaktır.
"Bu dönüm noktası bir kez aşıldığında, Norveç’te yaşanan deneyimlerin gösterdiği gibi, bir daha bu yoldan geriye dönüş olmayacak. Yerel rakamlar göstermektedir ki; bugün elektrikli taşıt sahibi olan sürücülerin yüzde 99'u araçlarını yenilerken yine bir elektrikli tercih edeceğini söylerken, sadece yüzde 1.0’i sahip olduğu aracı yeni bir elektrikli taşıt ile değiştirmeyi planlamıyor. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde, elektrikli taşıtlar hızla hak ettiği yere gelecek ve beklenen ekonomik ve ekolojik faydaları sağlamaya başlayacak. İşte o zaman ne eksik ne fazla, elektrikli taşıtlar piyasada hak ettikleri yere ulaşacaklar.
"Elektrikli taşıtların, fosil yakıtla çalışan taşıtların yerini tamamen almasını beklemek ya da talep etmek de gerçek dışı, anlamsız ve hatta tehlikeli olacak. Elektrikli taşıtların satışını maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla bütün bir toplumun yıllarca birlikte hareket ettiği, açıklayıcı bir örnek olan Norveç’te bile geleneksel araçların halen her iki sürücüden biri için cazip bir seçenek olduğu görülüyor."
Cetelem Gözlemevi'nin araştırması katılımcılarına göre 2030 yılında dünyada satılan araçların yüzde 25'ini elektrikli araçların oluşturması öngörülüyor. Bu rakamın, elektrikli araçları satın almanın teşvik edildiği Çin'de yüzde 36, Norveç'te de yüzde 39'a kadar yükselmesi bekleniyor. Araştırmaya katılan Türk sürücülerin yanıtlarına göre11 yıl sonra Türkiye'de satılacak araçların da yüzde 29'unu elektrikliler oluşturacak. (Fotoğraflı)

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyorÇay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor
INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecekINTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Dolarda neler bekleniyor?

Dolarda neler bekleniyor?

Geçim kaynağı oldu

Geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

Çay tarımında hasat dönemi yarın başlıyor

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

INTERCEM 100’üncü Konferansı İstanbul’da düzenlenecek

Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

Nisan’da en çok dolar kazandırdı, BİST100 kaybettirdi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı’nı Oktay Özinci’ye devretti

Cengiz Solakoğlu TEGV Başkanlığı’nı Oktay Özinci’ye devretti

Tüpraş'ın ilk çeyrek satışları yüzde 17 artışla 20.7 milyar lira

Tüpraş'ın ilk çeyrek satışları yüzde 17 artışla 20.7 milyar lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.