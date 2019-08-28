FİNANS

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG Türkiye'nin, Türkiye ekonomisini incelediği Sektörel Bakış

Rapor - İlaç sektöründe büyümenin yolu Ar-Ge'den geçiyor

İstanbul, 28 Ağustos (DHA) - Vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG Türkiye'nin, Türkiye ekonomisini incelediği Sektörel Bakış

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