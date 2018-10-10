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Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

KPMG küresel paketlenmiş tüketici ürünleri şirketlerine yönelik "Organik Büyüme Barometresi 2018" raporu, sektör genelinde yavaşlayan organik büyümeye rağmen büyümeyi başaran firmaların, Milenyum kuşağının beklentilerini karşılamakla beraber kişisel verilerini korumaya da odaklandığını ortaya koydu.

Rapor: Milenyum kuşağını çözen perakendeci büyüyecek

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - KPMG küresel paketlenmiş tüketici ürünleri şirketlerine yönelik "Organik Büyüme Barometresi 2018" raporu, sektör genelinde yavaşlayan organik büyümeye rağmen büyümeyi başaran firmaların, Milenyum kuşağının beklentilerini karşılamakla beraber kişisel verilerini korumaya da odaklandığını ortaya koydu.
ABD ve Avrupa borsalarında işlem gören 49 büyük paketlenmiş tüketici ürünleri şirketinin açıkladığı veriler ile 2018 Küresel CEO Araştırması sonuçlarının birlikte değerlendirildiği rapor, günümüzde tüketicilerin değişen tercihlerinin, üreticileri zorlu bir süreçten geçirdiğini gösteriyor.
Rapora göre Milenyum kuşağı tüketicileri, kişiselleştirilmiş deneyimleri fiziksel ürünlere tercih ediyor. Şirketleri etkileyen bir diğer önemli faktör ise müşterilerin "anlık mutluluk" beklentisi.
Tüketicilerin gün geçtikçe azalan dikkat süresinin yanı sıra isteklerine ‘hemen, şimdi’ ulaşma beklentisi, tüketici ürünleri şirketlerini iş modellerini değiştirmeye zorluyor. Artık şirketler için mesele müşteriye ulaşabilmek değil; binlerce marka arasında onların dikkatini çekebilmek.
Teknolojinin eriştiği hız düşünüldüğünde, müşteri temelli bu zorlukların Milenyum kuşağından sonrakilerde de giderek artacağı öngörülebilir.
Örneğin bazı büyük kozmetik firmaları, hem müşterilerinin dikkatini çekmek hem de onlara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla ‘doğrudan müşteriye’ iş modelini kullanarak Instagram gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden hemen satın alma seçeneği sunuyor.
Küresel CEO Araştırması’na katılan her 4 yöneticiden 1’i, bahsi geçen müşteri taleplerini karşılamada yeterli olamadığını kabul ederken, yüzde 29’u ‘kişisel deneyim’e yaptığı yatırımların, beklenen oranda büyüme sağlamadığını söylüyor.
Raporu yorumlayan KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Fikret Çetinkaya, gücünü elindeki müşteri verisinden alan; kişiye özel, doğru yerde ve doğru zamanda kampanya sunarak tüketiciye ulaşmayı hedefleyen tüketici ürünleri şirketlerinin risk altında olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Son zamanlarda ardı ardına gelen kişisel verilerin kötüye kullanılması hakkındaki haberler, müşterilerin kişisel verileri hakkında çok daha bilinçlenmesini sağladı.
"Yeni düzenlemeler, müşterilerin kişisel verileri üzerindeki kontrollerini artırdı.
"Şirketler artık yalnızca müşterilerin hangi ürünleri ne şekilde istediğini anlamaya çalışmakla yetinmemeli; müşteri verilerinin güvenliğini sağlamayı en önemli sorumluluklarından biri görerek marka itibarını da korumaya odaklanmalı."
Müşterilerin kişisel veri güvenliğinin en büyük sorumlulukları arasında yer aldığını belirten CEO’ların yüzde 59’u da bu görüşü destekliyor. (Fotoğraflı)

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